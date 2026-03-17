Simeone no se fía ante el Tottenham: «Tenemos que jugar el partido dónde está y marcar»

En Champions, la amenaza es doble para el Atlético. O triple. La del Tottenham, que se ilusiona con la remontada; el propio exceso de confianza rojiblanco por el resultado; y la alerta amarilla que se le ha encendido a media docena de colchoneros. Hasta seis futbolistas podrían perderse una hipotética ida de cuartos de final, presumiblemente contra el Barcelona. Aunque todo ello dentro del marco de tres goles de ventaja que tienen los de Simeone.

«Volvemos a lo mismo cuando tenemos eliminatorias. Intentaremos seguir jugando el partido que iniciamos en el Metropolitano. Tenemos que seguir compitiendo de la misma manera que venimos haciéndolo desde hace muchos años. El nivel competitivo sigue estando. Esperemos llevar el partido donde podemos hacer daño. Ellos jugarán con intensidad e ilusión de su afición», aseguró Simeone.

Ante el Tottenham será Musso el muro rojiblanco debido a la baja por lesión de Jan Oblak. El esloveno no ha entrado en la convocatoria y tampoco tiene asegurada su presencia en el derbi contra el Real Madrid del próximo domingo. «Con Musso solemos hablar siempre. No solo porque pueda jugar mañana de inicio. Es una persona que ha entrado muy bien en el grupo y ojalá pueda mantener el nivel porque lo está haciendo muy bien de esta manera», detalló Simeone.

Ante el Tottenham se hará centenario Julián Álvarez. Soplará cien velas, una por cada partido que ha disputado con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo hace en un momento dulce, con cinco goles en los últimos ocho encuentros, tras la sequía de tres meses en Liga sin marcar. «Saben lo que confío y creo en él. Es un futbolista en el que confío y quiero que pueda jugar muchos partidos más aquí y siga aumentando esas cifras», expresó Simeone.

De la partida será un Llorente que es el azote de los equipos ingleses. «Es importante en cualquier partido, no solo contra los ingleses. Su crecimiento ha ido de menor a mayor, sin ir ni convocado en algún partido cuando llegó, compitió, demostró que estaba preparado para este paso enorme desde aquel año del título de Liga hasta hoy y es importantísimo dentro del grupo que tenemos», explicó Simeone.