Simeone justifica al Atlético «Competimos en Copa y Champions y el Villarreal solo Liga, así es más fácil»

El Atlético fue vapuleado por el Villarreal. Cierra de manera sangrienta una temporada que rozó una página en el libro de la historia del club. De ilusionarse con la final de Copa del Rey y alcanzar la de la Champions, a finalizar la Liga en cuarta posición a 25 puntos del líder. También con la puntuación más baja en una temporada completa con Simeone a la cabeza. Es la primera vez que el Cholo, que alcanzaba los 800 partidos como técnico colchonero, finaliza fuera del podio liguero.

«Estábamos entusiasmadísimos por ser terceros, no pudimos demostrar lo que queríamos. El Villarreal tuvo una temporada donde jugó solo la Liga, se hace más fácil. Nosotros competimos hasta las semis de Champions y la final de Copa. Los puntos que teníamos sobre el Betis eran muchos, si hubieran hecho una temporada buena la Real Sociedad u otros equipos para estar cerca lo habríamos pasado mal. Es una llamada de atención. Nos costó. Si queremos todo, nos tenemos que preparar mejor la temporada que viene», dice Simeone.

Fue el último partido de Griezmann con el Atlético; Koke seguirá como capitán el curso siguiente. «Cuando empezó la temporada, ni él ni yo imaginábamos que iba a jugar todo lo que ha jugado. Pero se lesionó Cardoso, luego Barrios y Koke afrontó el lugar de la mejor manera, como siempre. Lo necesitamos. Ya llega un momento en que el lugar que tenga en el equipo y el vestuario no importan, sino que esté. Ojalá tengamos una buena temporada la que viene y que él sea feliz en el camino que recorramos juntos», añadió Simeone.