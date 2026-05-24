Villarreal-Atlético: el bronce de la Liga vale siete millones de euros

Desemboca (21:00 horas) en La Cerámica los campeonatos de Villarreal y Atlético, con mucho y poco en juego al mismo tiempo. Poco porque solo debaten por la tercera posición de la Liga; mucho porque el equipo que la consiga se embolsará siete millones de euros más que el que no. Esa es la diferencia entre el tercer y cuarto premio económico que reparte la Liga. Hace semanas, cuando el Atlético andaba con la cabeza en la final de Copa y las semifinales de Champions, parecía que lo tenía asegurado el Villarreal. Ahora, la sensación ha cambiado de barrio.

También será un partido de despedidas. Marcelino, que dice adiós ante los suyos, pondrá fin a siete temporadas en el conjunto castellonense, en dos etapas distintas, y tratará de hacerlo con una victoria ante un rival al que no han derrotado en La Cerámica en los últimos siete años. Misma puerta de salida enfilarán Parejo y Pedraza. También será el último partido de Griezmann con el Atlético. Ante el Villarreal acaba su contador como jugador del Atlético.

Marcelino cuenta para este duelo con las bajas de Santi Comesaña y Juan Foyth, mientras que mantendrá la duda de Gerard Moreno. Es probable que les dé la titularidad a Parejo y Alfonso Pedraza para que puedan defender por última vez la camiseta del Villarreal. La victoria de la primera vuelta por 2-0 en el Metropolitano da el beneficio del empate al Atlético, que ha terminado entre los tres primeros de la tabla en 12 de las 13 campañas enteras que lo ha dirigido Diego Simeone.

La única excepción fue en 2023-2024, cuando el Girona fue tercero y él quedó cuarto. En el resto, incluidos dos campeonatos, estuvo entre las tres primeras posiciones. Es el objetivo que le resta en este ejercicio, a remolque del Villarreal hasta la pasada semana, cuando el Atlético se impuso por 1-0 al Girona y su adversario de este domingo cayó por 2-0 contra el Rayo en Vallecas para desembocar en la última cita con 69 puntos, después de dos derrotas seguidas del equipo amarillo y dos triunfos consecutivos rojiblancos.

Ya sí es el último partido de Antoine Griezmann con el Atlético. El 501 de 10 temporadas en el club rojiblanco, del que se irá como el máximo goleador de todos los tiempos, dentro de la leyenda absoluta, antes de su nueva aventura en el Orlando City. Ya se despidió de su gente, su afición y su estadio el pasado domingo en el Metropolitano. Este domingo jugará por última vez de rojiblanco, también a las órdenes de Diego Simeone, el técnico que lo dirigió a cotas superiores, con el que más lució, más jugó, más goleó y más triunfó.

Alineaciones probables de Villarreal y Atlético