Hoy, Bilbao y toda la provincia disfrutarán de un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas experimentarán un notable aumento, especialmente en las máximas, mientras que el viento, inicialmente flojo del sur, se tornará moderado del este en el litoral. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor húmedo durante la tarde

El sol se desperezará lento en Bilbao este día, iluminando un cielo despejado y sin apenas nubes que interrumpan su camino. Con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 36 grados, la mañana se presentará fresca, invitando a un paseo antes de que, ya por la tarde, el calor se asiente con una sensación térmica similar. La brisa, suave pero constante desde el sureste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h, proporcionando un alivio en este día cargado de humedad, que llegará a ser del 100% en sus momentos más intensos.

Después del mediodía, el cielo continuará despejado, permitiendo que el ambiente se torne más cálido, aunque la noche mantendrá esa sensación pesada que nos recuerda la vibrante humedad de la tarde. Con el sol despedido a las 21:52, disfrutaremos de casi 15 horas de luz, un regalo natural que nos anima a aprovechar al máximo las horas de calor, siempre con el viento como compañero silencioso en nuestras actividades al aire libre.

Nubes y viento con posible lluvia en Baracaldo

Las nubes amenazan con cubrir el cielo de Baracaldo, mientras un viento impetuoso comienza a soplar, llevado por la inestabilidad de la jornada. A primera hora, el sol asoma tímido y las temperaturas rondan los 13 grados, dejando entrever un día que se tornará más fresco y revuelto a medida que avance la mañana.

Conforme pasen las horas, el tiempo experimentará un notable cambio, haciendo resurgir la posibilidad de lluvias intensas que alcanzarán hasta el 100%. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, mientras la sensación térmica podría descender, haciendo que la tarde se sienta un tanto más fría y húmeda. Es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse bien para afrontar la jornada.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

Este día amanecerá con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz. La temperatura mínima rondará los 14°C y a medida que avance la mañana, el termómetro se situará en torno a los 22°C, con una humedad que responderá un 35%, lo que proporcionará un ambiente agradable. Además, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que se recomienda precaución a los que estén al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado, alcanzando una máxima de 30°C. La sensación térmica será de 30°C, ofreciendo un clima fresco y cómodo. Con 15 horas de luz durante el día, será una espléndida jornada para disfrutar de actividades al exterior, ya que no se prevén lluvias ni cambios drásticos en el tiempo.

Santurce: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo en Santurce presenta una jornada templada, con un cielo mayormente despejado que podría presentar algunas nubes ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 32 grados y aunque se registrará una leve brisa del sureste, la posibilidad de lluvia es casi nula.

Ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, esta jornada se presenta tranquila, perfecta para conectar con el entorno local. Un buen momento para aprovechar los espacios abiertos y disfrutar de la calidez del día.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

En Basauri, esta mañana se presenta un cielo despejado que invita a salir y disfrutar del aire fresco. La temperatura ronda los 12 grados, creando una sensación agradable que acompaña el comienzo del día. A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 36 grados en las horas más cálidas, por lo que se recomienda no olvidar la hidratación y llevar ropa ligera. Al caer la noche, la brisa suavizará el ambiente, perfectas condiciones para un paseo relajante.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET