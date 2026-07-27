Sánchez aprovecha los incendios para atacar a Ayuso por las «altas temperaturas en las aulas»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes para clausurar la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Desde ahí, ha aprovechado la situación de emergencia con los incendios en varios territorios de España, especialmente en la Comunidad de Madrid, para atacar al Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, aunque no por los fuegos, sino por las «altas temperaturas en las aulas».

Sánchez ha aprovechado su comparecencia para decir que «en los últimos días del curso escolar, algunos representantes de la Comunidad de Madrid restaron importancia a las quejas de los familiares de alumnos y alumnas por las altas temperaturas en las aulas». El jefe del Ejecutivo ha animado a decir «alto y claro» que «con un aumento de las temperaturas que lleve a que en un aula se lleguen a 30º, no se puede estudiar ni aprender con normalidad».

«Y cuando las temperaturas siguen aumentando, ni siquiera se puede permanecer allí con seguridad», ha añadido Sánchez, que, mandando un nuevo recado al Gobierno madrileño, afirma que «ante el calor extremo, la obligación de todas las instituciones públicas no se puede basar en buscar excusas o en negar la evidencia» sino que «lo que hay que hacer es adaptar los centros educativos para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas».

Los ataques de Sánchez al Gobierno de Ayuso se producen debido a la falta de climatización de las aulas escolares, si bien el Ejecutivo regional aprobó, en 2023, un plan por las altas temperaturas que permite a los colegios adaptar el horario escolar cuando los termómetros alcanzan datos extremos.

Por el mismo plan, se llama a mejorar los sistemas de aislamiento térmico en las fachadas, las instalaciones eléctricas y las unidades de climatización, el aislamiento de las carpinterías y los sistemas de calefacción y climatización.

Mención a los incendios

El presidente del Gobierno también ha hecho una referencia a las personas que luchan estos días contra los incendios que asolan España y que «miran con angustia al horizonte» debido a que «ven las llamas acercarse a sus pueblos» y se ven obligados a «abandonar sus hogares sin saber cuándo van a poder regresar».

Sánchez ha enviado «toda la fuerza del Estado» tanto a «los familiares evacuados y a quienes permanecen confinados» como a «los profesionales que se juegan literalmente la vida» para la extinción del fuego.

«Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados, es la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios de sexta generación más voraces, las olas de calor más frecuentes y nuestro territorio más vulnerable. Ya no es una excepción, es la regla en sí misma: veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos», ha trasladado el presidente del Gobierno, que coloca las cifras en 150.000 hectáreas arrasadas y 13 personas que han perdido la vida.

«Los datos son claros, la emergencia climática mata, y no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos, lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos, y preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente», ha añadido.