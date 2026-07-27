Compromis vota en contra de condenar el terrorismo de ETA en el Pleno de Elche y el PSOE se abstiene

La coalición nacionalista Compromís y el PSOE han evitado condenar este lunes en el Pleno de Elche el terrorismo de la ETA, como reclamaba una moción impulsada por el Grupo Municipal de Vox. Compromís ha votado en contra del reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA y «la condena a este grupo criminal». En tanto que el PSOE se ha abstenido. Pese a ello, la moción ha salido adelante con los votos del Grupo Popular, que lidera el alcalde, Pablo Ruz, y el Grupo Vox, que encabeza Aurora Rodil. El momento de la votación es el que recoge el vídeo que ilustra esta información.

La moción de Vox ha sido presentada al pleno de este lunes, 27 de julio. El 14 de este mismo mes se conmemora el Día de la Memoria y el Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. Justo una semana antes del 4 de agosto. Ese día, pero en el año 2002, Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años que jugaba en su casa, murió a consecuencia de la explosión de un coche bomba de la banda terrorista ETA, estacionado junto a la valla de la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). Un jubilado, que esperaba el autobús en las proximidades de donde estaba el vehículo, de 58 años, también falleció.

En recuerdo de ambos, de los 850 fallecidos y 2.600 heridos en atentados de la banda, de la recuperación de la memoria, el reconocimiento y la justicia a las víctimas, ha presentado Vox este lunes su moción al pleno municipal de Elche, en Alicante.

Aurora Rodill ha mantenido que «hasta que se recuerde a cada una de las víctimas, se solucionen todas las causas judiciales pendientes y se inhabilite a los partidos que buscan los mismos objetivos que ETA y que tienen en sus filas sanguinarios asesinos y los reivindican como héroes», Vox «seguirá pidiendo por las víctimas del terrorismo y denostando a ETA y a sus socios».

La portavoz de Compromís ha mantenido la «total y absoluta condena a la violencia ejercida por ETA», pero a continuación ha efectuado una encendida defensa de Bildu. Y ha votado en contra.

Por su parte, Pablo Ruz, alcalde de Elche y portavoz del PP, ha mostrado la que ha denominado «la foto de la vergüenza», una imagen del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con Maite Aizpurúa, actual portavoz de Bildu en el Congreso. «Esta señora fue condenada por la Audiencia Nacional. Algunos de los que la condenaron luego fueron amenazados de muerte por ETA. Y tenemos la osadía de decir que es un partido normal».