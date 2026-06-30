Así se mofaba el ‘Carnicero de Mondragón’ de sus 17 víctimas: «¿Pedir perdón? No faltaba más»

OKDIARIO localizó en 2023 en Guipúzcoa al etarra Josu Zabarte, conocido como el Carnicero de Mondragón, sobre el que pensaban 17 asesinatos. Lejos de pedir perdón, el terrorista se mofó de sus víctimas. A la pregunta de si no pensaba «pedir perdón», respondió tajante: «No faltaba más».

Este periódico le localizó en un bar de Mondragón junto a varios de sus amigos, los cuales no dudaron en salir a defenderle. «No puedes grabar, no tienes permiso. ¿Tú hablas de libertad? Que vienes a provocar siempre», indicó uno de los allí presentes.

El Carnicero de Mondragón fue condenado a más de 600 años de prisión por el asesinato de 17 personas. Entre ellos, el de José María Piris Carballo, un niño de 13 años que murió al estallar una bomba oculta en una bolsa de deportes de Azcoitia (Guipúzcoa) en 1980.

En ningún momento se mostró arrepentido. Incluso, llegó a decir que sus crímenes no le impedían «dormir por la noche» y que no había asesinado nadie, sino que había ejecutado. Así se expresó en una entrevista con El Mundo en la que también manifestó que no podía estar en partidos que rechazaran «la lucha armada».ex

Este martes, 30 de junio de 2026, ha fallecido a los 80 años y sin haber mostrado arrepentimiento alguno. Todo lo contrario, siempre se jactó -cómo se muestra en este vídeo- de no pedir perdón.