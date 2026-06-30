Muere el etarra Josu Zabarte, conocido como ‘El carnicero de Mondragón’, a los 80 años

Josu Zabarte, conocido como el Carnicero de Mondragón y considerado uno de los integrantes más crueles de la banda terrorista ETA, ha muerto este martes a los 80 años. Condenado por 17 asesinatos y una veintena de atentados, Zabarte cumplió cerca de 30 años en prisión antes de quedar en libertad en 2013 tras la anulación de la denominada Doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Nacido en Mondragón (Guipúzcoa), Zabarte ingresó en ETA siendo muy joven, a finales de la década de 1960. Tras varias detenciones durante los años 70, volvió a incorporarse a la estructura del grupo terrorista y pasó a formar parte del denominado comando Donostia, uno de los grupos más activos de ETA durante los primeros años de la década de 1980. Desde ese comando participó en numerosos atentados dirigidos principalmente contra miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército.

Su historial criminal llevó a la Audiencia Nacional a condenarlo por 17 asesinatos, además de múltiples delitos de atentado, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización terrorista. Las penas impuestas superaban los 600 años de prisión, aunque, conforme a la legislación vigente en aquel momento, el tiempo máximo efectivo de cumplimiento era de 30 años.

La detención de Zabarte se produjo el 15 de junio de 1984 en Hernani (Guipúzcoa), durante una operación de la Guardia Civil contra un piso franco de ETA. En el intercambio de disparos murieron dos miembros de ETA, mientras que un agente de la Policía resultó herido. Zabarte permaneció oculto en un armario del inmueble y finalmente se entregó cuando ya no disponía de munición y también había resultado herido durante el tiroteo.

Tras permanecer 29 años en prisión, recuperó la libertad en noviembre de 2013 como consecuencia de la anulación de la Doctrina Parot. Esta doctrina, aplicada durante años por los tribunales españoles, establecía que los beneficios penitenciarios debían descontarse del total de las condenas impuestas y no del límite máximo de cumplimiento efectivo. Su derogación obligó a revisar numerosas condenas de otros miembros de ETA y de otros delincuentes condenados por delitos graves, lo que permitió la excarcelación anticipada de Zabarte.

No mostró arrepentimiento

Lejos de mostrar arrepentimiento tras abandonar la cárcel, Zabarte realizó diversas declaraciones públicas que provocaron una profunda indignación entre las asociaciones de víctimas del terrorismo. En una entrevista concedida un año después de salir de prisión, aseguró que él no asesinaba, sino que «ejecutaba» a sus víctimas, justificando sus actos dentro de lo que definía como un «contexto de confrontación política».