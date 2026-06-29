Un detenido y un apuñalado grave en una pelea entre inmigrantes irregulares senegaleses por droga en Lavapiés (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio madrileño de Lavapiés a un inmigrante senegalés en situación ilegal en España por intentar matar a un compatriota clavándole una botella rota en el cuello durante una reyerta por asuntos relacionados con una deuda por tráfico de drogas.

Los hechos han tenido lugar sobre las 00.00 horas de la madrugada en la plaza Arturo Barea, en las proximidades de la plaza de Lavapiés, cuando ambos hombres han comenzado a golpearse sin tregua tras una violenta discusión.

En un momento de la reyerta, uno de ellos, un varón de 35 años de origen senegalés y residente ilegal en España, ha atacado con una botella rota al otro hombre de unos 32 años, clavándosela en el pecho y a continuación en el cuello, provocándole una herida abierta de diez centímetros de longitud.

El SAMUR le salvó la vida

Los efectivos del Samur-Protección Civil atendieron de inmediato al herido que se desangraba por sus heridas tendido en la calle, salvándole la vida y trasladándole con rapidez e intubado al Hospital Clínico San Carlos, donde a estas horas permanece en estado muy grave.

Entre tanto, la Policía Nacional comenzó a peinar el barrio junto con la Policía Municipal, hasta que consiguieron localizar al agresor pasadas las 6:00 horas de la madrugada.

El agresor estaba escondido en el parque Peñuelas del barrio próximo de Arganzuela donde esperaba pasar desapercibido y evitar a la Policía. El atacante, de origen senegalés y de 35 años, fue detenido allí mismo y acusado de un delito de tentativa de homicidio sobre su compatriota.