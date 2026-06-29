La mafia de la ITV de Madrid dejó que circularan más de 3.000 coches con deficiencias peligrosas

La investigación de la mafia de la ITV de San Blas, en Madrid, ha desvelado que la organización delictiva aprobó la revisión de más de 3.000 vehículos mientras estuvo funcionando, dejando que siguieran circulando con deficiencias peligrosas para el tráfico.

Miles de turismos y furgonetas con problemas en los frenos, sin luces, sin cinturones de seguridad o con neumáticos a punto de reventar, pasaron la ITV y siguieron circulando tras pagar a los implicados 150 euros en vez de los 50 euros de costumbre.

OKDIARIO ha accedido al sumario de la operación policial que arrancó en noviembre del año 2025 y se ha cobrado la detención de cuatro de los presuntos miembros de la banda, acusados de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito contra la seguridad vial y coacciones.

Coaccionaban a los empleados de la ITV

Según los investigadores, los cuatro principales miembros de esta trama son dos de los principales responsables de la estación de ITV San Blas Applus y dos miembros de un clan familiar de Madrid, Ángel F. y Ángel J.

Los dos primeros, jefes en la estación de la ITV, eran los presuntos cabecillas de la trama y supuestamente coaccionaban a sus empleados para que los clientes que pagaban pasaran las ITV trucadas. Los dos segundos actuaban como captadores de clientes y recaderos.

Ganaron 400.000 euros en un año.

Una organización criminal bien estructurada y económicamente lubricada que habría ganado más de 400.000 euros en un año. Y que, sin embargo, no estaba exenta de ciertos detalles de «delincuencia castiza» al situar su base de operaciones en el bar «Los Amigos» del barrio de San Blas, y convertir una rotonda cercana en su recepción de clientes.

Los investigadores de la comisaría de Policía Nacional de San Blas averiguaron todo esto y mucho más, tras montar 15 operaciones de vigilancia en las que grabaron y fotografiaron a todos los implicados actuando.

Así actuaba la banda

Todos los hechos delictivos arrancaban, según el atestado policial, con una llamada de teléfono del captador Ángel F. desde su centro de operaciones del bar «Los amigos» en San Blas. Éste a su vez ordenaba a su recadero Ángel J. que recogiera el coche del cliente en la rotonda junto al bar y lo llevara a la estación de ITV.

Una vez en la ITV, uno de los inspectores, en connivencia con Ángel F., inspecciona el vehículo en unos breves minutos, sin hacer una revisión adecuada del mismo, y se lo devuelve a Ángel J., que se encarga de llevárselo al propietario en la rotonda que usaban como improvisada recepción de clientes.

Ocurre que la Policía certificó, por poner un ejemplo, que en la vigilancia número 12 la mafia le pasó la ITV a un vehículo Hyundai Tucson color gris. Tras grabar el proceso, los agentes confirmaron que el mismo vehículo había sido rechazado en una inspección muy recientemente.

Al darle el alto, los agentes comprobaron que el coche, tras pasar la ITV con éxito, en realidad seguía padeciendo los mismos defectos graves y peligrosos por los que había sido rechazado solo unos días antes. No había cambiado nada, salvo que le habían aprobado la revisión a pesar de que no funcionaban los cinturones de seguridad, ni las ventanillas del piloto y del copiloto, y tenía las ruedas a punto de reventar por el desgaste abusivo de las mismas.

«Solo era un recadero y no sabía nada»

Tras una investigación tan detallada, la Policía detuvo a los dos jefes de la ITV San Blas Applus y a los dos captadores de clientes. Sorprendentemente, los agentes dejaron en libertad a los empleados de la ITV, aunque en calidad de investigados, y cargaron las tintas sobre el captador Ángel F. y su subordinado Ángel J.

El abogado de este último, Alberto Martín, del despacho Abogados 3.000, rechaza que la Policía incluya a su cliente Ángel J. entre los cabecillas de la organización, cuando, según él, simplemente era un recadero de Ángel F.

Las personas que pasaban las ITV estaban instrumentalizadas por la mafia; lo único que hacía Ángel J. era hacer lo que le decían. Era un simple colaborador que no sabía que todo esto era ilegal. Además, es el único que no se ha lucrado con todo esto, ni se le ha dado de alta laboral; simplemente le pagaban unos euros por llevar y traer los coches», explica el abogado Alberto Martín.

El letrado, en la defensa de su cliente, apunta en otra dirección: Si alguien tiene la capacidad para organizar todo esto, habrán sido los responsables de la ITV. Aquí, los recaderos, los machacas o mulas, son siempre gente explotada sin recursos. En el caso de Ángel F., este ha colaborado desde el principio de forma abierta con el juez para demostrar que ni formaba parte de una banda organizada, ni había participado en la trama. De ninguna forma se le puede imputar algún delito».