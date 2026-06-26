Roba a 13 ancianos, el juez lo deja libre y al salir del juzgado lo detienen otra vez acusado de más robos

La Guardia Civil de Valencia hizo su trabajo y detuvo a un ladrón rumano multirreincidente por robar a 13 ancianos en cajeros automáticos de bancos, pero el juez le dejó en libertad. El ladrón no llegó a salir de los juzgados; la Policía Nacional le estaba esperando para detenerle acusado de más robos por el mismo método, también a ancianos vulnerables.

Los 13 robos a ancianos fueron cometidos entre abril del 2025 y mayo del 2026 en cajeros automáticos de las localidades de Valencia y Alicante y siempre por el mismo método.

El ladrón es un especialista del conocido método de robo del «cajero averiado», una forma de robo especialmente dirigida contra los ancianos en el momento en el que están sacando dinero de cajeros automáticos.

Esta forma de robo en cajeros, también conocida como método del scalping o distracción en cajero, consiste en generar una situación de confusión sobre la víctima mientras esta opera en un cajero automático.

Las cámaras graban al ladrón de ancianos

Las cámaras de seguridad, pieza clave para identificar al ladrón de ancianos, grabaron al delincuente acercándose a los ancianos, simulando que el cajero tenía una avería o incidencia técnica.

Las imágenes muestran cómo en ese momento, el ladrón aprovecha la distracción del anciano para operar en el cajero, tapándolo con folletos, periódicos o documentos que suele llevar encima con esta intención.

Así, mientras el anciano intenta reclamar en el banco, el ladrón logra sacar dinero con su tarjeta, luego la deja en el cajero o se la devuelve y se marcha tranquilamente, sin que la víctima se dé cuenta de lo que está ocurriendo.