Nueva condena para el violador de los portales de Valencia: 10 años de cárcel por una agresión en Halloween de 2021

El violador de los portales de Valencia ha recibido su quinta condena, esta vez por agresión sexual a una joven de 21 años que regresaba a su casa la noche de Halloween del año 2021. El violador ha pactado su condena para reducir la pena de 12 a 10 años de prisión, pero a cambio tendrá que pagar a la víctima una indemnización de 7.800 euros por las lesiones y 45.000 más por el perjuicio moral.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia, además de la pena de 10 años de prisión, dictamina que el violador tendrá que cumplir otros 10 años de libertad vigilada y de prohibición de comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 500 metros de ella, así como seis años de inhabilitación para trabajar con menores una vez salga de la cárcel.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, la madrugada del día 1 de noviembre de 2021, el agresor esperaba sentado en un banco a que apareciera la víctima. En cuanto vio a la joven, la siguió hasta su portal.

El violador atacó a la víctima por la espalda y le hizo un mataleón, impidiéndole defenderse. La bajó al garaje y tras taparle los ojos con la ropa, la violó repetidas veces. Antes de huir, se masturbó, dejando restos biológicos en la escena del crimen que con el tiempo sirvieron para condenarle.

El violador confesó cuatro años después

La Policía Nacional detectó y guardó el ADN del violador durante años sin conseguir averiguar a quién pertenecía. Sin embargo, fue el propio violador el que acabó confesando cuatro años después.

Los agentes le detuvieron en plena calle en abril de 2025 tras reconocer su rostro, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que le captaron merodeando en las zonas donde había cometido violaciones.

Sorpresivamente, el violador le dio las gracias a los policías por detenerle, ya que «no podía contener sus impulsos», y comenzó a confesar las violaciones que había cometido y de las que no se conocía autor hasta el momento, entre ellas, confesó la de la noche de Halloween de 2021, uno de sus primeros ataques.

17 agresiones, ya van 5 condenas

En total, el violador de los portales está acusado de 17 agresiones sexuales, desde violaciones a tocamientos, en diferentes juzgados de Valencia. Hasta ahora se le ha juzgado por cinco hechos, tres por tocamientos y dos por violaciones.

El violador ya suma 24 años de cárcel y ha pedido en varias ocasiones que no le dejen salir de prisión porque teme volver a reincidir. Como mínimo, la ley dicta que, al tratarse de diferentes delitos, no podría pasar entre rejas más del triple de años de la condena mayor, aunque de forma general el límite son 20 años de cárcel, salvo si la condena es de prisión permanente revisable.