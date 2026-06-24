Un menor condenado por entregar a su novia para que la violen a cambio de saldar una deuda de cocaína en Valencia

Una violación grupal de tres acusados a una joven en Valencia, uno de ellos menor de edad y novio de la víctima, se ha saldado con penas de doce años de cárcel para los dos mayores de edad y medidas para el menor por un delito de lesiones. El menor de edad, de origen rumano, entregó a su novia de 18 años a los dos traficantes y violadores para saldar una deuda de cocaína.

Todavía más repugnante: los dos condenados reconocieron los hechos durante el juicio celebrado por conformidad en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia para conseguir que les expulsen a su país cuando solo hayan cumplido un tercio de la pena a 12 años de prisión.

Según los hechos probados de la sentencia, el novio de la víctima «conminó a su propia pareja para que tuviera relaciones sexuales con uno de ellos dentro de una furgoneta para saldar una deuda por las drogas que acababan de comprar esa noche.

Los hechos ocurrieron a las 20:00 horas del día 20 de marzo del año 2025, cuando la víctima, junto a su novio de 17 años y los dos procesados, de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, fueron a comprar droga a la zona del Cabanyal de Valencia.

Más tarde, ya de madrugada y en un descampado, el novio de la víctima ordenó a su pareja que tuviera relaciones sexuales con uno de los acusados para pagar la cocaína que le acababan de comprar.

A pesar del rechazo de la joven, el novio la amenazó y el adulto violó a la joven mientras el otro vigilaba fuera, por lo que ha sido condenado a la misma pena por cooperador necesario en la agresión sexual.

El menor, en cambio, ya juzgado por un tribunal de menores, ni siquiera fue condenado por violación a pesar de que su papel fue más activo que el del segundo adulto y fue condenado a una pena mínima por lesiones, tal y como adelanta Las Provincias.

En este caso en concreto no hay responsabilidad civil al no reclamar nada la joven violada, quien tampoco ejercía acusación particular contra sus agresores. Afortunadamente, el Ministerio Fiscal, ha llevado la acusación hasta el final.