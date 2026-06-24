La joven de Valladolid, ahora condenada de nuevo, se aprovechó del estado de demencia de su abuela para vaciarle sus cuentas usando sus conocimientos de informática y las claves robadas a la víctima. Condenada hace unos meses, la nieta desalmada recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de un año y dos meses de prisión para la mujer por un delito continuado de estafa informática contra su propia abuela.

En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, ha desestimado los recursos de las dos acusadas (madre y nieta) y de la acusación particular y ha mantenido sin variación alguna el fallo anterior de la Audiencia Provincial.

En aquella resolución ahora confirmada se absolvió a Virginia y a su madre, Isabel, del delito continuado de apropiación indebida del que venían siendo acusadas por la retirada en caja de la cuenta de la anciana, entre 2014 y 2020, de cantidades que sumaban más de 34.000 euros, delito por el que se enfrentaban a una petición de condena de cuatro años de cárcel, pero en cambio el tribunal sí entendió acreditada por parte de la primera de ambas la comisión de una estafa informática por importe de 4.990 euros, de ahí la pena privativa de libertad impuesta de un año y dos meses de prisión, multa de 900 euros y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar a los herederos de la abuela ya fallecida,

Los tejemanejes de Virginia se destaparon cuando la residencia en la que había ingresado a su abuela ya fallecida alertó de que no había dinero en la cuenta para pagar la mensualidad. Su madre, e hija de la víctima, también resultó acusada en el juicio que se solventó el pasado diciembre de 2025 en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Allí, se escuchó, a petición de la acusación del hermano y tío de las dos acusadas, un audio en el que Virginia reconocía que ella debe 4.000 euros a su abuela. La acusada no dio una explicación clara sobre el dinero, aunque agregó que dijo eso porque estaba «bajo coacción» de sus tíos.

«Me daba dinero porque me portaba bien»

La principal acusada insistió en lavar su imagen, declarando que ella era la única nieta que se preocupaba por su abuela y que por eso la anciana con demencia «le daba dinero», aunque la acusada no concretó las cantidades que supuestamente le entregaba la anciana.

Los otros dos hijos de la víctima señalaron que nunca estuvieron pendientes del dinero de su madre, aunque uno de ellos insinuó que su sobrina Virginia usó el dinero que le cogió a su abuela con demencia para una operación estética. «Puede ser porque se puso tetas», dijo el denunciante.