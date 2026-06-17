La indignación de Albiol tras el atraco de un marroquí a una anciana: «A esta escoria humana la devolvía a nado a Marruecos»
Detenido un magrebí en Badalona tras atracar por el método del tirón a una anciana de 81 años
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha despachado con un duro mensaje en la red X, tras la detención de un ladrón magrebí por atracar a una anciana de 81 años por el método del tirón. Indignado, Albiol ha calificado al delincuente de «escoria humana» y ha afirmado que, si fuera por él, «lo devolvía a nado a Marruecos».
«Esta mañana, esta escoria humana que ha venido de Marruecos ha dado un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià. Por suerte, allí estaba uno de mis escoltas, la Guardia Urbana de Badalona, que, tras una persecución a pie de varios minutos, finalmente ha conseguido darle alcance y detenerlo», explicaba a primera hora el alcalde García Albiol en la red X con un mensaje sorprendente por la dureza de los términos.
Tras adjuntar una foto en su mensaje, Albiol continuaba con su mensaje: «Hay que ser muy canalla para atracar a una mujer octogenaria. Hoy no le ha salido bien».
Crítica al Gobierno por la inmigración
«Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos. Lamentablemente, gracias al actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle», ha dicho de manera concisa y clara el alcalde.
El alcalde de Badalona no ha desaprovechado la oportunidad de valorar su trabajo: «Nosotros, en Badalona, seguiremos trabajando cada día en favor de nuestros vecinos y para que quien venga a delinquir sepa que aquí encontrará una respuesta firme» y se ha despedido con un recordatorio para su escolta de la Guardia Urbana: «Felicidades al agente de la Guardia Urbana por su excelente actuación y también al ciudadano que le ha ayudado en la persecución y detención».