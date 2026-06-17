La indignación de Albiol tras el atraco de un marroquí a una anciana: «A esta escoria humana la devolvía a nado a Marruecos»

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha despachado con un duro mensaje en la red X, tras la detención de un ladrón magrebí por atracar a una anciana de 81 años por el método del tirón. Indignado, Albiol ha calificado al delincuente de «escoria humana» y ha afirmado que, si fuera por él, «lo devolvía a nado a Marruecos».

«Esta mañana, esta escoria humana que ha venido de Marruecos ha dado un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià. Por suerte, allí estaba uno de mis escoltas, la Guardia Urbana de Badalona, que, tras una persecución a pie de varios minutos, finalmente ha conseguido darle alcance y detenerlo», explicaba a primera hora el alcalde García Albiol en la red X con un mensaje sorprendente por la dureza de los términos.

Tras adjuntar una foto en su mensaje, Albiol continuaba con su mensaje: «Hay que ser muy canalla para atracar a una mujer octogenaria. Hoy no le ha salido bien».

Crítica al Gobierno por la inmigración

«Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos. Lamentablemente, gracias al actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle», ha dicho de manera concisa y clara el alcalde.

El alcalde de Badalona no ha desaprovechado la oportunidad de valorar su trabajo: «Nosotros, en Badalona, seguiremos trabajando cada día en favor de nuestros vecinos y para que quien venga a delinquir sepa que aquí encontrará una respuesta firme» y se ha despedido con un recordatorio para su escolta de la Guardia Urbana: «Felicidades al agente de la Guardia Urbana por su excelente actuación y también al ciudadano que le ha ayudado en la persecución y detención».