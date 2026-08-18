El Gobierno desoye a los empresarios de Ceuta que piden 20 millones para evitar la quiebra tras dar 25 para los menas

La crisis migratoria que estalló en Ceuta a finales de julio no sólo ha desbordado a la ciudad, sino que ya pasa factura directamente a sus empresas. La entrada masiva de migrantes ha provocado un desplome de la actividad turística en plena temporada alta, con cancelaciones de reservas y una caída de la demanda en comercios y restaurantes que amenazan con dejar pérdidas millonarias al tejido empresarial. En concreto, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) cifra ya el agujero económico en cerca de 20 millones de euros calculando hasta el 31 de agosto.

En consecuencia, los empresarios de Ceuta reclaman ayudas urgentes al Gobierno, pero, según denuncian, ya ha pasado más de una semana desde que se envió a la Delegación del Gobierno el informe de las pérdidas de 20 millones y el Ejecutivo todavía no les ha respondido acerca de cuándo van a llegar las ayudas. Sin embargo, el Gobierno ya anunció una partida de 25 millones de euros para atender a los menores en Ceuta, el 4 de agosto, tan sólo 5 días después de la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad, mientras que los empresarios de Ceuta ya llevan esperando más de una semana para saber cuándo recibirán las ayudas.

Por tanto, mientras los negocios hacen cuentas para sobrevivir al impacto de la crisis, Sánchez mantiene a los empresarios esperando una respuesta y deja que el coste económico de la avalancha migratoria recaiga también sobre quienes viven del turismo y el comercio en la ciudad autónoma. Una situación que choca de lleno con la rápida actuación del Ejecutivo para habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigida a la atención de los menores no acompañados que entraron en Ceuta.

Micropymes de Ceuta con problemas de liquidez

Ante esta situación, Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) denuncia ante OKDIARIO que las ayudas se necesitan ya y que no pueden esperar más tiempo. «Si no llegan ya las ayudas, la mayoría de los empresarios van a estar en una situación realmente difícil y ya nos están llamando empresarios que se están encontrando con problemas de liquidez. Por tanto, exigimos la celeridad del Ejecutivo en dar las ayudas a los comercios y al turismo porque en Ceuta la mayoría son pequeños empresarios, estamos hablando de micropymes», aclara Campos.

Asimismo, la estimación de las pérdidas para el sector empresarial de Ceuta es de 20 millones hasta el 31 de agosto, sin embargo, lo más probable es que para esa fecha no esté solucionado el problema, lo que va a suponer un incremento de los costes.

«Lo que también están exigiendo los empresarios al Gobierno es un plan para acoger a los migrantes y que se cumpla la Ley de Costas, que impide acampar en la playa, porque hay gente durmiendo todavía en parques infantiles o en los parques de la ciudad. Lo primero que queremos es un plan para el realojo de todas esas personas y, después, queremos que se identifique y registre a todos los inmigrantes ilegales para iniciar el expediente de expulsión», defiende.