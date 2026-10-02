Urdiales destaca en el arranque de la Feria de Otoño marcado por el fuerte diluvio en Las Ventas

Las Ventas vuelve a vestirse de otoño y de expectación. Esta tarde arrancaba una nueva edición de la Feria de Otoño. El ruedo venteño recibía una corrida de Alcurrucén para una terna que reunía veteranía, personalidad y juventud: Diego Urdiales, Fortes y Christian Parejo.

Abrió la tarde Diego Urdiales, recibiendo a la verónica al primer toro de la tarde. El animal se empleó en el caballo y el riojano continuó por chicuelinas. Fortes recibió un pequeño susto durante su quite por chicuelinas, del que salió ileso.

Destacó el riojano con la muleta a pesar de la tremenda tormenta que cayó sobre Las Ventas. Comenzó la faena por abajo, muy exigente con el animal, dejando una buena tanda de naturales. En medio del aguacero, Urdiales continuó toreando con firmeza. Poco a poco, debido a las condiciones meteorológicas, el toro se vino a menos y Urdiales tuvo que abreviar. Remató con media estocada y recibió una ovación.

La tarde continuó tras un parón provocado por el diluvio. Pese a las pésimas condiciones del ruedo, se decidió continuar con el festejo. Fortes siguió con segundo toro, al que saludó de manera discreta a la verónica. Con la muleta, el malagueño dejó mejores sensaciones, demostrando un gran esfuerzo de principio a fin ante un toro que le exigió mucho. Dejó buenos momentos por el pitón derecho y remató la faena por bernardinas. Sonó un aviso y le costó rematar con la espada; después de varios intentos, finalmente logró hacerlo.

Continuó la tarde con el tercero, para Christian Parejo, al que recibió por medias verónicas. El toro se empleó en el caballo. Urdiales dejó un gran quite a la verónica, rematado con un lance por el pitón derecho y una media de muy buen gusto. El animal mostró mucha categoría en su embestida. Parejo brindó la faena a Mario Navas, al que sustituía esta tarde y que estaba anunciado para confirmar su alternativa.

Empezó la faena dando distancia al animal, a base de series cortas. Puso mucho esfuerzo ante un toro que, sin embargo, perdía las manos y no le daba grandes opciones. Decidió abreviar y, al entrar a matar, fue prendido bruscamente, aunque salió ileso del percance. Recibió una fuerte ovación.

Diego Urdiales, con el cuarto toro de la tarde, consiguió animar los tendidos tras el fuerte diluvio. Dejó buenos momentos a la verónica y el animal se empleó en el caballo. El riojano brindó la faena al público y comenzó con la muleta ante un animal de escaso recorrido. Urdiales dejó una gran faena, destacando especialmente sus momentos con la diestra, donde dio espacio al toro y logró dos grandes series. Poco a poco, el animal se rajó, haciendo imposible ligar la faena pese a sus esfuerzos. Urdiales puso punto final a su actuación después de varios pinchazos, emborronando con la espada el buen esfuerzo realizado durante la faena.

Fortes se enfrentó al quinto de la tarde, un toro que apenas mostró entrega de salida y que tampoco se empleó en el caballo. El animal llegó a la muleta sin terminar de definirse y con pocas condiciones para el lucimiento. El malagueño lo intentó, pero no lo tuvo fácil ante un toro descoordinado, que no ofrecía opciones claras y que dificultaba la continuidad de las series. Bajo la lluvia, la faena no terminó de tomar forma. Fortes puso mucha voluntad y esfuerzo, pero las condiciones del animal hicieron imposible que su labor alcanzara mayor eco en los tendidos. Finalizó su actuación con una media estocada en buen sitio, pero fue silenciado.

Christian Parejo cerró la tarde ante un sexto toro que ofreció muy pocas opciones desde el inicio. Apenas mostró entrega en el saludo capotero y llegó a la muleta sin terminar de embestir con claridad.

El gaditano lo intentó por ambos pitones, buscando alguna opción para sacar adelante la faena, pero las condiciones del animal no permitieron que tomara vuelo. Ante la falta de respuesta del toro, Parejo no tuvo más remedio que abreviar. La espada terminó de complicar su actuación. Se le atascó el acero y, tras varios pinchazos, tuvo que recurrir finalmente al verduguillo para poner punto final a la tarde.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid.

Corrida de toros.

Segundo festejo de la Feria de Otoño 2026.

Toros de Alcurrucén

Diego Urdiales: ovación y ovación.

Fortes: silencio y silencio

Christian Parejo: ovación y silencio.