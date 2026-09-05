Muere una mujer embestida y corneada por un toro en el encierro de Ayna (Albacete)

Una mujer de 64 años ha muerto tras resultar herida por asta de toro en un encierro en Ayna, Albacete. Un hombre de unos 60 años también ha resultado herido.

El suceso se ha producido sobre las 10:55 horas, según ha informado Emergencias 112 Castilla-La Mancha, durante el encierro que se celebraba con motivo de las fiestas patronales de Ayna. La mujer ha sido embestida por un toro cuando se encontraba fuera de las barreras de protección del recorrido y ha muerto cuando era trasladada al helipuerto, tras una primera intervención de urgencia.

⚠️ Una mujer fallece tras resultar herida por asta de toro en un encierro en Ayna (Albacete). Otra persona ha resultado herida. #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) September 5, 2026

El alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, ha lamentado la muerte de la mujer, que procede de Cataluña y estaba con sus familiares en una pedanía de la localidad. La mujer se asustó al ver aparecer a las reses. En su intento por escapar, comenzó a correr en dirección contraria y no consiguió ponerse a salvo detrás de los tablones.

Por su parte, el hombre ha resultado herido en un brazo cuando se encontraba en un punto diferente del encierro, pero también dentro del recorrido, según el alcalde. Tras ser atendido en el recorrido por los servicios sanitarios de emergencias, ha sido trasladado al Hospital de Albacete.

La localidad de Ayna celebra sus fiestas patronales hasta el próximo martes, día 8, y el alcalde ha informado de que se han suspendido los actos festivos de este sábado tras lo ocurrido en el encierro. Además del recurso sanitario que hay establecido en preventivo para los festejos taurinos, se activó el helicóptero medicalizado y a la Guardia Civil.