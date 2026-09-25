La seguridad de Sánchez apostó un policía en la torre del pueblo de 4.000 habitantes de donde salió abucheado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este viernes el municipio de Noblejas (Toledo), donde ha salido abucheado pese a que pretendía darse un baño de masas en un feudo de tradición socialista. La seguridad del jefe del Ejecutivo ha querido extremar las precauciones y para ello ha apostado un agente de policía en la torre del pueblo, que cuenta con 4.000 habitantes censados.

Con la intención de grabar un vídeo, Sánchez se ha presentado en Noblejas, donde los habitantes del pueblo han abucheado al presidente del Gobierno, al que le han recordado su gestión migratoria. «¡Vete a Ceuta!», le han dedicado, llamándole también «¡sinvergüenza!», mientras el dirigente del PSOE caminaba grabado por las cámaras de Moncloa.

La localidad de Noblejas era teóricamente un lugar propicio para que Sánchez, a su regreso de Estados Unidos, pudiera darse un baño de masas. En este pueblo de Toledo gobierna desde hace años y con mayoría absoluta Agustín Jiménez Crespo, alcalde del PSOE y crítico con el barón de la formación socialista, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

Jiménez Crespo gobierna desde 1983 y su oposición a Page, que se ha opuesto en repetidas ocasiones a las políticas de Sánchez, llegó en 2025 a su punto álgido. Entonces, el regidor socialista inició una huelga de hambre contra el barón castellanomanchego porque la autonomía no había construido un instituto de educación secundaria pese a que se había anunciado hace más de diez años.

Pese a ello, los ciudadanos de Noblejas han demostrado que su apoyo en las urnas al alcalde socialista no significa que vayan a hacer lo propio con Sánchez, que, pese a la intención de darse un baño de masas, ha demostrado que su equipo extrema precauciones con el policía colocado en la torre del pueblo para vigilar desde muchos metros en altura todo lo que sucedía alrededor del presidente del Gobierno.

Sánchez ha iniciado su visita al pueblo toledano con un desplazamiento al proyecto Noblejas Industrial. Después, Pedro Sánchez ha decidido cerrar una parte del centro de la localidad para estar junto a la población, que, sin embargo, no le ha recibido como esperaba. Las imágenes captadas por este periódico muestran cómo el líder socialista ha acudido a un establecimiento escoltado por su habitual blindaje de seguridad: una caravana de más de una decena de vehículos oficiales y de seguridad. A la salida del mismo, los vítores de sus seguidores se han mezclado con los gritos de «¡viva Ceuta!, ¡vete a Ceuta!, ¡hijo de puta!, ¡sinvergüenza!».