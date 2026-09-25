RTVE no da su brazo a torcer y recurre la sentencia que le obliga a pagar 250.000 € anuales a Silvia Intxaurrondo

El culebrón Silvia Intxaurrondo y su sueldo en RTVE no ha terminado. La cadena pública, asesorada por la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo Social que determinó el pasado 15 de septiembre que Silvia Intxaurrondo tenía que volver a cobrar los 254.000 euros anuales que cobraba inicialmente a través de su sociedad Sukun Comunicación y que dejó de hacerlo hace un año, después de que una inspección de Trabajo resolviera en junio de 2025 que el contrato era irregular.

Este recurso de suplicación es la última bala que tiene la cúpula de RTVE para frenar el lío interno que le generaría tener que pagar ese extraordinario sueldo a una empleada que está dentro del convenio colectivo de la cadena pública tras la inspección de Trabajo. Lo debe resolver el Tribunal Superior de Justicia, que puede enmendar la parte de la sentencia del juzgado de lo social que RTVE ha incluido en su recurso.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia decide si admite a trámite el recurso de RTVE, primero, y el sentido de su decisión si procede, después, la sentencia del 15 de septiembre queda en suspenso, por lo que Silvia Intxaurrondo sigue en estos momentos con las condiciones de trabajo que le puso la cadena pública tras la inspección de Trabajo.

RTVE ofreció en ese momento a Silvia Intxaurrondo un contrato artístico, un modelo de la cadena pública para poder pagar más a determinados periodistas que fichan de otras cadenas para presentar algún programa, y que hubiese igualado su sueldo de 254.000 euros anuales.

La periodista se negó a aceptarlo porque no se enmarcaba dentro de la resolución de la Inspección de Trabajo, y RTVE decidió pagarle un sueldo de convenio colectivo, más los extras por presentar y dirigir el programa, unos 140.000 euros anuales en total.

La periodista no aceptó esa solución y presentó una denuncia, asesorada por el abogado Jon Zavala, en la que reclamaba volver a cobrar esos 254.000 euros, una indemnización por vulneración de sus derechos fundamentales, y recuperar su coche oficial.

Aunque la sentencia sólo da la razón a Silvia Intxaurrondo en una parte de lo que reclamaba -le han denegado la indemnización por vulnerar sus derechos fundamentales, el coche oficial sólo para llevarla al trabajo, como al resto de la plantilla, pero no para volver a su domicilio, entre otras cosas-, RTVE ha decidido agotar todas las posibilidades legales para que la periodista no se salga con la suya y les plantee un grave problema para justificar ese sueldo.

Además, RTVE ha pedido también una aclaración a la sentencia de primeros de septiembre que también aplaza la ejecución de la sentencia.

Si el Tribunal Superior de Justicia mantiene los términos de la sentencia original, la cúpula de RTVE tendrá que decidir de qué manera justifica pagar ese sueldo a una empleada que está en el convenio colectivo. El juez mantuvo ese sueldo siempre y cuando RTVE la mantuviera como presentadora y directora del programa.

Quitarle alguna de esas competencias en estos momentos sería motivo para una nueva demanda, por lo que las fuentes consultadas señalan que esa no es una opción.