Pamela Anderson, actriz canadiense (59 años): «Camino cada mañana, siempre he hecho estiramientos y he entrenado mi cuerpo utilizando resistencia»

Fue el icono sexual otrora que marcó a toda una generación frente a la pequeña pantalla. Ahora, como tanto le gusta a Hollywood, Pamela Anderson vive una segunda juventud profesional en la que la crítica comienza a tomársela en serio , después de una carrera marcada por las polémicas, los títulos de serie B y el estigma de no ser nunca tomada demasiado en serio. Sin embargo, a sus 59 años, la actriz no goza únicamente de un nuevo renacer en la industria. También puede presumir de seguir teniendo un físico envidiable, trabajado durante años a través del entrenamiento y una rutina física que prima la flexibilidad, pero que no abandona la relevancia innegociable de dedicar varias horas de la semana a la preparación y práctica de la fuerza.

Gracias a su participación en The Last Showgirl (2024), Anderson ha vuelto a captar la atención de la crítica, convirtiéndose en algo así como el último rostro maduro –al más puro estilo del «efecto Demi Moore»– que conquista a la audiencia. De hecho, la canadiense llegó a estar nominada al Globo de Oro por dicha cinta dirigida por Gia Coppola, aunque no le alcanzó para lograr una consideración en las estatuillas doradas.

Hace algunas semanas, en el marco del Festival de Venecia, dentro de la gala AmfAR, la intérprete recordaba lo difícil que había sido convivir con el diagnóstico de hepatitis C a principios de los 2000. Desde entonces, Anderson fue todavía más estricta con el cuidado de su cuerpo y su salud, manteniendo una relación diaria y comprometida con el ejercicio físico.

Pamela Anderson (59 años), sobre su entrenamiento: «Necesito mantener mi fuerza»

La actriz de Los vigilantes de la playa lo explicaba hace algunos días, su rutina en la revista Telva:

«Tengo hiperlaxitud articular y necesito mantener mi fuerza. Soy más flexible que fuerte. Camino cada mañana; necesito tomar aire fresco, sin importar cuánto tiempo (…) Siempre he hecho estiramientos y he entrenado mi cuerpo utilizando resistencia».

Es decir, que al padecer esa condición, Anderson se decanta por realizar circuitos de sentadillas, flexiones y planchas para ofrecer esa estabilidad a sus articulaciones, acompañándolo todo de un cardio moderado.

Su futuro en el cine: el debut como director de Michael Cera y la nueva película de Sally Potter

El futuro fílmico de Pamela Anderson es bastante prometedor, con una ocupada agenda que la mantendrá ocupada desde el presente 2026, donde todavía debe estrenar en nuestro país la aplaudida Place to Be y coprotagonizar de nuevo junto a Liam Neeson la comedia en la que el actor Michael Cera (Supersalidos) debuta como director, Love Is Not the Answer.

El próximo año, compartirá pantalla con Guy Pearce en el romance musical argentino Queen of the Falls. En 2027 hará lo propio junto a Dakota Fanning en Alma, el último drama de la cineasta británica Sally Potter.