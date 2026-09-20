Pamela Anderson, actriz, se sincera sobre el tratamiento de su enfermedad: «Me costó todo lo que tenía en el banco»

Hollywood puede condenar de la noche a la mañana, la carrera de cualquiera. Pero al mismo tiempo, la meca del cine es una especie de pozo de reinvención en el que, de alguna forma, siempre puedes caer hacia arriba. Y, si alguna estrella sabe lo que significa readaptar su carrera, esa es Pamela Anderson. Desde ser un icono sexual de la revista Playboy a la cima televisiva de Los vigilantes de la playa (1992), pasando por el encasillamiento de roles superficiales, escándalos y un reciente reconocimiento autoral que le ha valido recuperar por fin el control de su propia narrativa. Aunque su momento más duro no tuvo que ver con la escena audiovisual, sino con el descubrimiento y revelación a finales de los 90 de su diagnóstico: dar positivo en hepatitis C.

Anderson volvió a hablar de su enfermedad en el pasado Festival de Cine de Venecia, en el que acudió a la gala amfAR, el evento benéfico anual dedicado a recaudar fondos para la investigación contra el sida. Allí, la actriz fue homenajeada con el Premio al Coraje. En el acto, habló de todas las preocupaciones que le surgieron tras el conocer su evaluación médica y que ciertas consecuencias emocionales le seguían acompañando a día de hoy.

Pamela Anderson, sobre su diagnóstico: «No era miedo a la muerte»

Ante la prensa, Pamela Anderson recordaba así cómo fue el momento en el que le anunciaron que tenía hepatitis en 2002: «No era miedo a la muerte, sino miedo a lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños. Puso mi vida patas arriba».

Anderson también contó que el tratamiento le «costó todo lo que tenía en el banco» y cómo la «vergüenza y la culpa» también representaron una especie de viaje inconsciente que seguía con ella y que le perseguía de algún modo.

Su renacer como actriz

A sus 59 años, Pamela Anderson está viviendo ese tipo de renacer artístico que tanto gusta en la temporada de premios. En 2024 estuvo nominada al Globo de Oro a la Mejor actriz principal por su papel en The Last Showgirl. Un rol que le mantuvo hasta el final en las quinielas de la alfombra roja.

Recuperando su vis más divertida, coprotagonizó junto a Liam Neeson Agárralo como puedas y este 2026 compartió pantalla con otros actores de renombre como Callum Turner, Riley Kenough, Jamie Bell y Elle Fanning en Rosebush Pruning, aparte de la anteriormente mencionada Place to be, en un rol secundario al lado de la legendaria Ellen Burstyn y Taika Waititi.

En el futuro más inmediato, liderará la ópera prima de Michael Cera como cineasta, Love is Not the Answer, y coprotagonizará la argentina Queen of the Falls junto a Guy Pearce y estará en Alma, en nuevo drama británico de Sally Potter (The Party).