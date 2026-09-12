Pamela Anderson (59 años), actiz y modelo: «Siempre he hecho estiramientos y he entrenado mi cuerpo utilizando resistencia»

A sus 59 años, Pamela Anderson apuesta por una forma de mantenerse activa mucho más sencilla de lo que podría parecer. En lugar de seguir una rutina de gimnasio estricta, prefiere integrar el movimiento de una manera mucho más natural mediante movimientos y actividades que puede integrar fácilmente en su día a día.

De esta forma, consigue trabajar diferentes grupos musculares mientras mantiene una rutina dinámica y alejada de la monotonía. Y entre todas las actividades que realiza, hay una que destaca especialmente: la jardinería. Además de ayudarle a despejar la mente y mejorar su bienestar, considera que también es una buena forma de mantenerse activa.

La rutina de ejercicio de Pamela Anderson

La actriz, que en los últimos años ha apostado claramente por una belleza mucho más natural también defiende un estilo de vida slow, conectado con la naturaleza y alejado de las prisas. Una de sus grandes pasiones es la jardinería, una actividad a la que concede un importante valor tanto físico como mental: «¡Es un buen entrenamiento! Creo que es mejor que ir al gimnasio. Todas mis ideas me llegan en el jardín. Simplemente me despeja la mente». A esto suma una rutina de ejercicio basada principalmente en caminar, estirar y trabajar la resistencia, una combinación con la que parece encontrarse mejor que nunca.

La fuerza y los ejercicios de resistencia ocupan un lugar destacado en el entrenamiento de Pamela Anderson. La propia actriz explicaba el motivo de esta elección al hablar de su condición física: «Tengo hiperlaxitud articular y necesito mantener mi fuerza. Soy más flexible que fuerte», según recoge la revista Telva. Por eso, el trabajo de fuerza se ha convertido en uno de los pilares de su rutina. Aunque Pamela Anderson nunca ha detallado cuáles de estos ejercicios realiza habitualmente ni cuáles son sus favoritos, éstas son algunas de las alternativas que se pueden hacer en casa:

Flexiones en la pared. Trabajan el pecho, los hombros y los brazos, al tiempo que activan la zona abdominal. Son una buena opción para empezar a desarrollar fuerza sin ejercer una carga excesiva sobre las articulaciones.

Flexiones de rodillas. Permiten fortalecer el tren superior y practicar el movimiento de las flexiones tradicionales de manera progresiva, adaptándolo al nivel de cada persona.

Círculos con los brazos. Ayudan a trabajar la movilidad y la resistencia de hombros y brazos, además de mejorar la coordinación de los movimientos.

Fondos de tríceps en silla. Se trata de un ejercicio sencillo que permite trabajar los tríceps, los hombros y el pecho utilizando únicamente el peso corporal.

Sentadillas. Son uno de los ejercicios básicos para fortalecer las piernas y los glúteos, además de implicar a la zona media y contribuir a mejorar la estabilidad corporal.

Puente de glúteos. Trabaja especialmente los glúteos y también implica la musculatura abdominal. Además, puede ayudar a fortalecer la zona lumbar y favorecer una mejor postura.

Zancadas. Es un ejercicio completo que trabaja principalmente los cuádriceps y los glúteos, además de ayudar a mejorar la fuerza, el equilibrio y la estabilidad de las piernas.

Caminar es otra de las actividades que forman parte de la rutina de de la actriz no sólo para mantenerse en forma, sino también para despejarse y respirar aire fresco. Ella misma lo resume así: «Camino cada mañana; necesito tomar aire fresco, sin importar cuánto tiempo». Aunque caminar por sí solo no constituye un entrenamiento completo, incorporarlo a una rutina que incluya dos o tres sesiones semanales de fuerza puede aportar numerosos beneficios.

Pamela Anderson también dedica parte de su rutina a los estiramientos. Aunque muchas veces quedan relegados a un segundo plano dentro del entrenamiento, ayudan a mejorar la movilidad. «Siempre he hecho estiramientos y he entrenado mi cuerpo utilizando resistencia», asegura.

Cuidado del cuerpo y la mente

La rutina de Pamela Anderson combina ejercicio de fuerza y resistencia con actividades de bajo impacto. La actriz mantiene su forma física principalmente mediante:

Fuerza y resistencia: ejercicios como sentadillas, flexiones y zancadas, entre otros.

Caminatas: camina cada mañana y disfruta especialmente de los paseos por la playa y la naturaleza.

Estiramientos: los practica desde hace décadas para mantener la movilidad y trabajar su cuerpo.

Jardinería: considera esta actividad una forma de ejercicio y, además, una manera de despejar la mente.

En resumen, su filosofía se basa en mantenerse fuerte y flexible sin depender de largas sesiones de gimnasio, priorizando caminar, trabajar la resistencia, estirar y mantenerse activa en contacto con la naturaleza. Un estudio del doctor Berman comprobó que un paseo de 50 minutos por la naturaleza podía mejorar la autoestima y la capacidad cognitiva de personas con depresión. La evidencia científica en este ámbito también apunta a que los beneficios pueden ser mayores cuando el contacto con la naturaleza se combina con actividad física. Además, practicar ejercicio al aire libre puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.