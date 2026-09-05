Las uñas transparentes con efecto de cristal de Pamela Anderson llevan la manicura minimalista a otro nivel

Siguiendo la filosofía del no make up, todos nos fijamos en cómo aparece Pamela Anderson en eventos y fiestas. Ahora se pasa a las uñas transparentes con efecto cristal, en su línea de ir sin manicura pero con una pequeña base. Una tendencia que coge fuerza para ir siempre lo más natural posible.

La revista Elle en Países Bajos destaca que es un estilo minimalista de uñas largas y opacas, que luce elegante y a la vez tiene un aire rústico y natural. Cuando no quieres ir muy maquillada pero igualmente con una manicura elegante, las uñas transparentes con efecto cristal son la mejor opción. Este tipo de uñas no tienes que preocuparte de si la manicura combina con tu atuendo.

Cómo son las uñas transparentes efecto cristal que lleva Pamela Anderson

A Elle los especialistas comentan que se trata de una manicura transparente, «el estado de la uña natural es fundamental, por lo que una preparación adecuada marca realmente la diferencia», afirma Susan Carroll, fundadora de Young LDN en Notting Hill. La experta relata que personalmente, para una manicura natural le encanta la forma corta y cuadrada con esquinas redondeadas o las uñas suavemente redondeadas, ya que siempre dan un aspecto pulcro y cuidado.

La experta añade que unas uñas bien cuidadas y unas manos bien hidratadas son precisamente lo que aporta ese acabado algo lujoso a una manicura totalmente natural. Aconseja, entre otros, llevar una crema de manos en el bolso y úsala a lo largo del día, especialmente después de lavarte las manos.

Recomienda también empujar las cutículas suavemente hacia atrás y utilizar un aceite para cutículas con el fin de mantener bien hidratada la piel circundante. Hablamos de una manicura sencilla y de bajo mantenimiento que hace que tus manos luzcan impecables en un instante.

Desde Essie, apuntan que es un estilo perfecto para quienes buscan una manicura discreta pero con un toque especial. La transparencia del esmalte permite que se vea la uña natural, lo que crea un efecto muy natural y favorecedor. Además, es una opción muy versátil, ya que se puede combinar con diferentes colores y diseños.

Las uñas efecto cristal o glass son, según Nails Factory, las que aportan brillo tipo “efecto agua” que da un aspecto moderno, sin necesidad de diseños complicados ni colores exagerados. Además de su estética cuidada, las uñas nude glass destacan por su gran versatilidad dentro del mundo de la manicura moderna.

Este diseño se adapta fácilmente a diferentes largos y formas de uñas, desde cortas y cuadradas hasta almendradas o stiletto. Su acabado translúcido permite jugar con capas, brillos y efectos perlados sin perder la sensación de naturalidad.

Paso a paso para conseguir las uñas transparentes efecto cristal

Essi aconseja seguir estos pasos y también ir al salón para que puedan rematarnos este tipo de manicura espectacular y algo más discreta.

Prepara tus uñas: Limpia bien tus uñas, retira cualquier resto de esmalte anterior y dales la forma deseada. Lima suavemente la superficie para crear una base uniforme. Aplica una base protectora: Este paso es fundamental para proteger tus uñas y asegurar que el esmalte se adhiera correctamente. Elige tu esmalte transparente: Aquí es donde la magia ocurre. Opta por un esmalte transparente o con un ligero toque de color. Puedes usar limo-scene, un esmalte blanco-limón transparente que acaparará todas las miradas. Con este color sedoso y suave, crearás una elegante manicura o unas impecables y sencillas uñas. Aplica capas finas: Aplica dos o tres capas finas de esmalte, dejando secar cada una antes de aplicar la siguiente. Esto evitará que se formen burbujas y te dará un acabado más uniforme. Sella con un top coat: Para prolongar tu manicura y realzar el brillo, puedes elegir top coat stay longer, que protege contra el descascarillado hasta por 7 días, o top coat brillo, que aporta un brillo tipo gel sin necesidad de lámpara UV, ideal para un acabado de alto impacto.

Otras tendencias de uñas en otoño

Sofya Khasanova, co-propietaria de Siberia Salon y fundadora de la marca Nata Classic, refleja que la paleta de la temporada estará dominada por tonos que evocan el invierno: rojos cereza, burdeos, negro, verde esmeralda y azul zafiro. A ellos se sumarán detalles en dorado y plateado que aportarán un aire sofisticado y festivo.

Los esmaltes con partículas reflectantes, microglitter y acabados magnéticos seguirán ganando protagonismo, especialmente aquellos capaces de crear efectos de luz que cambian según el movimiento de la mano o se intensifican con el flash del móvil.

«Este año la clave está en la textura: el mismo burdeos en acabado glossy y en mate aterciopelado son dos manicuras completamente distintas», según Lina Paola Valderrama, cooordinadora de Tendencias de Masglo.