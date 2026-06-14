Ni manicura francesa ni tonos pastel: el color de uñas que más favorece en verano y hace tus manos más cuidadas

Cada verano llegan nuevas tendencias de belleza que transforman nuestros looks. En el mundo de la manicura, los colores vivos como el coral, el naranja, el fucsia o el azul cielo son el color de uñas que más favorece en verano.

Sin embargo, este año hay un tono que destaca por encima del resto gracias a su elegancia, versatilidad y capacidad para iluminar las manos: el color perla o perlado. Las uñas con este color se han convertido en una de las opciones favoritas de quienes buscan una manicura sofisticada y atemporal. Veronica Gutierrez, especialista en manicura OPI, afirma que las uñas efecto perla llegan para conquistar con un acabado suave, luminoso y ultra elegante.

El color de uñas que más favorece en verano

Este brillo delicado recuerda a las perlas naturales, creando un efecto refinado que combina a la perfección con los estilismos veraniegos. Además, se trata de un tono que favorece a todos los tipos de piel y que puede adaptarse a ocasiones informales como a eventos especiales.

El color perla es un tono suave inspirado en el brillo nacarado de las perlas naturales. Se caracteriza por una base blanca, marfil, beige claro o rosada combinada con reflejos iridiscentes que aportan profundidad y luminosidad.

A diferencia de los esmaltes blancos tradicionales, el acabado perlado ofrece un efecto multidimensional que cambia ligeramente según la luz, creando una apariencia elegante y muy favorecedora. Actualmente existen múltiples versiones del color perla:

Perla blanca clásica.

Perla rosada.

Perla champagne.

Perla beige.

Perla con efecto cromado.

¿Por qué usar uñas color perla en verano?

El verano es la época perfecta para apostar por tonos luminosos que reflejen la luz natural y complementen el bronceado. El color perla cumple perfectamente esta función gracias a su acabado brillante y delicado.

Además, se trata de una manicura que combina con absolutamente todo. Desde vestidos blancos y conjuntos de lino hasta prendas estampadas o looks de noche, las uñas perladas aportan un toque sofisticado sin competir con el resto del estilismo.

Otro de sus grandes atractivos del color de uñas que más favorece en verano es que transmiten una sensación de limpieza, cuidado y elegancia natural. Por ello, son una excelente alternativa para quienes desean una manicura refinada pero discreta.

Los beneficios de llevar la manicura color perla

Potencian el color bronceado

Durante el verano, el color perla crea un bonito contraste con la piel bronceada, resaltando el tono dorado de manera elegante.

Favorecen todos los colores de piel

El acabado nacarado refleja la luz de forma suave, adaptándose tanto a pieles claras como medias u oscuras.

Combinan con cualquier look

Una de las principales ventajas de esta manicura es su enorme versatilidad. Funciona igual de bien con outfits casuales, de oficina o de fiesta.

Aportan un aspecto sofisticado

El brillo perlado transmite una imagen cuidada y elegante sin necesidad de recurrir a colores llamativos.

Disimulan mejor el crecimiento

A diferencia de los colores oscuros o intensos, los tonos perlados suelen hacer menos visible el crecimiento de la uña, prolongando la sensación de manicura impecable.

Funcionan en cualquier ocasión

Desde una boda hasta unas vacaciones en la playa, las uñas color perla son una elección acertada para cualquier evento.

El paso a paso para conseguir las uñas perla perfectas

Preparar las uñas: limpia las uñas, elimina restos de esmalte anterior y lima para darles la forma deseada. Cuidar las cutículas: empuja suavemente las cutículas y aplica aceite hidratante para mejorar el aspecto de la manicura. Aplicar base protectora: la base ayuda a proteger la uña natural y favorece una mejor duración del esmalte. Aplicar el esmalte perlado: extiende una primera capa fina y deja secar completamente. Añadir una segunda capa: la segunda aplicación intensifica el efecto nacarado y mejora la cobertura. La influencer @danaturenails asegura que el esmalte se seca rápido, así que es mejor tomarse su tiempo. De esta manera también se evitan las uñas gruesas o con aspecto tosco. Sellar con top coat: finaliza con una capa de brillo para potenciar el efecto perla y prolongar la duración de la manicura. Hidratar las manos: una crema hidratante ayudará a completar el acabado elegante y saludable.

Consejos para lucir unas uñas perladas impecables