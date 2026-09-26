Belén Esteban llama en directo para desmentir a Beatriz Trapote: «¡Eres una mentirosa!»

En la entrevista de Belén Esteban en su vuelta a la televisión ha habido una espectadora especialmente pendiente de todo lo que ocurría: Beatriz Trapote. Durante la entrevista previa que se le ha realizado a la excolaboradora, la mujer de Víctor Janeiro ha estado presente y, en diferentes momentos, ha sido preguntada por algunos de los asuntos que se estaban tratando. Eso sí, sus intervenciones en defensa de la familia Janeiro no han terminado de convencer a Belén. En esa primera entrevista, la excolaboradora ha sido preguntada por su excuñada y no se ha mordido la lengua.

En plena entrevista, Belén Esteban ha sido preguntada por sus impresiones sobre Beatriz Trapote y no ha dudado en responder: «Es un cuñado, pero gracioso». Una vez terminada la entrevista, la periodista ha ocupado su lugar en el sofá junto al resto de colaboradores para analizar todo lo que había contado la princesa del pueblo y, en parte, defender la versión de los Janeiro.

Trapote ha comenzado dejando claro que no acudía al programa como portavoz de nadie, sino en calidad de colaboradora. Lo primero que ha hecho ha sido desmarcarse de algunas de las declaraciones de Belén Esteban y comenzar a relatar diferentes situaciones relacionadas con Andrea Janeiro. Entre ellas, ha asegurado que la hija de Belén mantiene relación con sus hijos y que incluso ha intentado verla en varias ocasiones. En ese momento, Belén Esteban ha levantado el teléfono y ha llamado en directo.

Mientras todos los colaboradores de ¡De Viernes! permanecían atónitos ante la situación, se ha escuchado la voz de la de San Blas, dispuesta a rebatir a su excuñada. Lo primero que ha hecho ha sido lanzar un dardo a Trapote: «Tú no has hablado con mi hija». Minutos antes, durante su entrevista con Santi Acosta, Belén había mostrado además un mensaje en el que Trapote pedía a Andrea Janeiro un vídeo de apoyo para su tío Víctor, que se encontraba participando en Supervivientes. La respuesta de la hija mayor de Jesulín de Ubrique era contundente: «Deja de hablar de la vida de otros».

Mientras Beatriz Trapote intentaba mantener su versión, había una pregunta que Belén Esteban repetía una y otra vez: «¿Hace cuánto no ves a María José Campanario?». La periodista ha esquivado la cuestión en varias ocasiones hasta que finalmente ha respondido a Belén: «Eso es algo íntimo y no es de tu incumbencia».

La colaboradora también ha insistido en que sus hijos se acuerdan de Andrea Janeiro, una afirmación que Belén ha desmentido tajantemente: «Mi hija no ve a Beatriz Trapote desde hace nueve años y no tiene recuerdos de sus primos». A esto, la cuñada de Jesulín de Ubrique ha respondido asegurando que su hijo se mensajea con Andrea Janeiro, algo que Belén ha cortado de raíz: «Eso es mentira».

Belén Esteban ha querido dejar claro que su batalla no está con Juls Janeiro ni con ninguna otra persona del clan. «Que cuente la historia real el hombre invisible. Mi guerra es con él», ha afirmado en referencia a Jesulín de Ubrique. Un enfrentamiento que, lejos de cerrarse, promete nuevos capítulos, ya que el próximo viernes Beatriz Trapote se sentará en el plató de ¡De Viernes! para continuar hablando de esta historia.