‘The New York Times’ publica su lista con las mejores series del siglo XXI: te contamos en qué plataformas puedes verlas

El auge del streaming nos ha llevado a una cantidad ingente de contenidos, donde a menudo resulta difícil establecer un filtro de calidad. Por eso, desde que Netflix, HBO Max y compañía forman parte de nuestra realidad cotidiana en el consumo de productos audiovisuales, la figura de los prescriptores ha cobrado una relevancia especial en los últimos años. Hace escasas horas, el prestigioso diario The New York Times ha querido poner tierra de por medio a cualquier debate, centrándose en ese tipo de historias que llevan conquistando a los espectadores desde el nacimiento de la televisión moderna. Estas son, las 10 mejores series del siglo XXI, según el medio norteamericano:

‘The New York Times’: estas son las 10 mejores series del siglo XXI

10. ‘Atlanta’

No es tan conocida dentro del mainstream, pero confirmó a Donald Glover como un talento generacional multidisciplinar (recordemos que es Childish Gambino en su versión rapera) y nos descubrió a intérpretes de la talla de Zazie Beetz, Brian Tyree Henry y Lakeith Stanfield, hoy ya actores consagrados, valorados y famosos dentro la industria. Cuatro temporadas y 41 episodios en los que seguimos las andanzas de dos primos afroamericanos introduciéndose en la cultura del rap.

¿Dónde está disponible? Disney Plus.

9. ‘Curb Your Enthusiasm’

Los amantes del humor de Larry David tienen en esta sitcom una parada obligatoria. Durante 12 temporadas, este falso documental del co-creador de ‘Seinfeld’ bordea los límites entre la realidad y la ficción con su particular sentido de la comedia.

¿Dónde está disponible? HBO Max, Movistar Plus (Ficción Total).

8. ‘Rockefeller Plaza’

The New York Times ha tenido una gran preferencia en su lista –donde mencionan más de 100 shows– por las comedias de situación. Y con dicha predilección resulta muy difícil pasar por alto la propuesta de Tina Fay que conquistó a la audiencia en 2006. La trama nos pone en la piel de la guionista de un programa que debe enfrentarse todos los días a su estrella, un arrogante nuevo jefe, encarnado por Alec Baldwin. Tiene siete temporadas y 138 capítulos.

¿Dónde está disponible? Netflix.

7. ‘Veep’

Arrasó en los Emmy en más de una ocasión y en la actualidad se siente un poco como una sátira del devenir hacia el que ha virado la política mundial. Durante siete temporadas y 65 episodios seguimos el día a día de Seline Meyer, una senadora que es ascendida inesperadamente al cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos.

¿Dónde está disponible? HBO Max.

6. ‘Juego de Tronos’

¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya de la adaptación de las novelas de George R.R. Martin? Su impacto cultural es evidente y por más que lo haya intentado, HBO no consigue estirar un entusiasmo generalizado con sus precuelas y spin-offs. El final no estuvo a la altura, pero el viaje legendario y su colección de personajes épicos y brillantes merecieron la pena en cada uno de sus 73 episodios, a lo largo de 8 temporadas.

¿Dónde está disponible? HBO Max.

5.’Fleabag’

Ni siquiera Woody Allen ha logrado romper la cuarta pared con tanta gracia y sentimiento como Phoebe Waller-Bridge. Dos temporadas de pura comedia negra en la que reirás por sus ocurrencias, te quedarás por el carisma de su protagonista y la recordarás para siempre, gracias a su siempre presente trágico y doloroso trasfondo.

¿Dónde está disponible? Prime Video.

4. ‘Succession’

Es el último gran fenómeno de la televisión que de verdad ha tenido una repercusión crítica real. La dinastía de los Roy y sus hijos representa la perfecta metáfora contemporánea del poder y de la corrupción moral. En otras series, el público debate sobre cuál es su personaje favorito. En Succession, la conversación girará torno a quién es el que peor te cae.

¿Dónde está disponible? HBO Max.

3. ‘Mad Men’

El cine clásico trasladado al formato televisivo, una serie repleta de clase y elegancia que radiografía varias décadas en Estados Unidos, con sus correspondientes cambios estéticos, musicales y morales en el enclave de una popular agencia de publicidad neoyorquina.

¿Dónde está disponible? Disney Plus.

2. ‘The Wire’

El realismo de David Simon es un material imbatible dentro del desarrollo creativo de un showrunner que nunca hizo caso a las peticiones del público. Durante cinco temporadas y 60 episodios, la historia sigue a un grupo de investigadores que siguen de cerca el tráfico de drogas y los asesinatos en la ciudad de Baltimore.

¿Dónde está disponible? HBO Max, Movistar Plus (Ficción Total).

1. ‘Breaking Bad’

Es con diferencia la serie más relevante del Siglo XXI. Heredera en clave criminal de Los Soprano, la transformación villanesca de Walter White (Bryan Cranston) es pura historia de la televisión. Vince Gilligan generó un estilo de narración único y maduro que siempre tiende a mostrar las cosas en lugar de verbalizarlas explícitamente. El spin-off Better Call Saul es otra obra de arte que ningún fan del creador debería perderse. Un viaje de cinco temporadas hacia una espiral de malas definiciones que van transformando poco a poco, la vida y carácter de este desgraciado profesor de instituto.