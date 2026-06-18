Movistar Plus renueva la serie española más incorrecta: ‘Se tiene que morir mucha gente’ tendrá una segunda temporada

No ha pasado ni siquiera un mes desde su estreno, pero en Movistar Plus lo han tenido claro: Se tiene que morir mucha gente tendrá una segunda temporada. La serie creada por Victoria Martin, la cual adapta su propia novela homónima, se ha convertido en uno de los fenómenos patrios del streaming, gracias en parte a su humor negro y a su formato reducido, perfecto para una incorregible maratón de faltadas, razonamientos extremos y una misantropía generalizada que expone nuestras miserias como sociedad.

No sabemos prácticamente nada de su argumento, pero desde la plataforma de Telefónica cuentan que el seguimiento de la sitcom aterrizará en el catálogo del terminal en 2027. La idea de la compañía parte de su plan por apoyar el talento y a las nuevas voces del audiovisual, abriendo la marca a «un perfil más joven y diverso», según cuentan desde la nota de prensa oficial. Se tiene que morir mucha gente no sólo ha sido una ficción exitosa a nivel de audiencia. La serie ha obtenido el respaldo unánime de la prensa especializada, posicionándose como una de las grandes favoritas en la próxima temporada de premios.

‘Se tiene que morir mucha gente’ tendrá segunda temporada

Por supuesto, y para asegurar la continuidad de su esencia, la segunda temporada de Se tiene que morir mucha gente seguirá teniendo a Martín como showrunner principal, firmando el guion y dirigiendo varios episodios junto a Sandra Romero y Nacho Pardo, los otros dos realizadores del proyecto.

Como no podía ser de otra forma, Anna Castillo repite en la piel de Bárbara, esa especie de alter ego de la propia Martín, y Macarena García y Laura Weissmahr vuelven a sus respectivos papeles de Maca y Elena. Por último, la jovencísima Sofía Otero repetirá como la versión joven de la protagonista, la cual se le aparece en forma de pensamientos intrusivos cargados de muy mala leche.

Por supuesto, se espera que la serie mantenga el sello de comedia salvaje y el formato de seis episodios de 30 minutos de duración.

Un éxito impulsado por las redes sociales

Parte del triunfo viral de Se tiene que morir mucha gente tiene que ver con su repercusión en las redes sociales. Conforme revela Movistar Plus, la ficción ha generado más de 45 millones de reproducciones y 3,2 millones de interacciones, gracias a una estrategia de comunicación digital repleta de memes y reels que han sabido captar la comicidad de la generación millennial.

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La primera temporada nos presenta a tres amigas que fueron juntas al colegio y que dos décadas después todavía siguen siendo amigas. Bárbara está en medio de una crisis existencial, enganchada a los ansiolíticos; Elena es una actriz sin éxito que intenta salir adelante como puede y Maca es una embarazada que, casada con un hombre pudiente, no quiere saber nada de él. El trío intenta lidiar con sus problemas personales y, por el camino, no joder precisamente lo único que tienen: su amistad.

Todos los capítulos están disponibles en exclusiva en el catálogo de Movistar.