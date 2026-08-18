Netflix y Hollywood pelean por Letterboxd, santuario digital del cine: la puja millonaria por los datos de consumo de espectadores

Fundada en Auckland (Nueva Zelanda) en 2011 por los diseñadores web Matthew Buchanan y Karl von Randow, Letterboxd nació con una meta sencilla: ofrecer un espacio intuitivo para llevar un registro de las películas vistas. A menudo calificada como el Goodreads de las películas, un santuario digital de la cinematografía, la plataforma evolucionó de un nicho para cinéfilos a una red social masiva y un fenómeno cultural de alcance global.

Hoy, Letterboxd permite a sus miembros crear un diario personal con valoraciones de 1 a 5 estrellas y reseñas (desde análisis profundos hasta chistes virales), elaborar Watchlists o listas temáticas compartidas (Mejores películas de los 90 o Joyas ocultas de ciencia ficción) y conectar con amigos, críticos e iconos de la industria. Además, actúa como un motor de descubrimiento conectado a bases de datos e información de streaming.

Su crecimiento explosivo (con más de 30 millones de usuarios activos, entre los que predomina el perfil joven e influyente de la Generación Z) la ha posicionado como el corazón de la conversación cinematográfica en Internet.

En septiembre de 2023, la firma de inversión canadiense Tiny Ltd. adquirió el 60% de las acciones de Letterboxd en una operación que otorgó a la empresa un valor de entre 50 y 60 millones de dólares. Los fundadores conservaron el 40% restante de la propiedad, la gestión diaria de las operaciones y el derecho de veto sobre decisiones estratégicas.

Sin embargo, el escenario financiero dio un giro. Para capitalizar la rápida revalorización de la plataforma, Tiny Ltd. tomó la decisión de liquidar su participación mayoritaria del 60%. Para pilotar el proceso, contrataron a la prestigiosa firma de banca de inversión LionTree, con la intención de colocarla en el mercado por una cifra de unos 250 millones de dólares -casi 5 veces más de lo que valía en 2023-.

El proceso de venta se encuentra en una etapa de contactos y reuniones preliminares. A través de LionTree, se han mantenido encuentros con grandes corporaciones y firmas de capital privado. Aunque han surgido pretendientes financieros (como los fondos RedBird Capital, TPG o el inversor Alexis Ohanian, cofundador de Reddit), la atención se centra en el interés de Netflix y los gigantes de Hollywood: Sony Pictures y Paramount (Skydance). Por ahora, ninguna de las partes ha firmado un acuerdo ni formalizado una oferta definitiva, pero si han demostrado interés.

Por qué Hollywood quiere controlar Letterboxd

Comprar una red social por 250 millones de dólares puede sonar a un lujo prescindible, pero los motivos estratégicos de las tres compañías responden a tres formas totalmente distintas de entender la industria audiovisual.

Los intereses de Netflix

El interés de Netflix se sustenta, principalmente, en cuatro claves:

Taste-Data (datos sobre preferencias): El algoritmo interno de Netflix sólo recopila lo que consumen sus usuarios dentro de su catálogo. Letterboxd es una mina de oro de información sobre lo que la gente ve fuera de su aplicación, ya sea en salas de cine, plataformas competidoras, formato físico o lo que guardan en sus Watchlists. Estos datos permiten predecir tendencias globales y afinar qué proyectos producir o licenciar.

(datos sobre preferencias): El algoritmo interno de Netflix sólo recopila lo que consumen sus usuarios dentro de su catálogo. Letterboxd es una mina de oro de información sobre lo que la gente ve fuera de su aplicación, ya sea en salas de cine, plataformas competidoras, formato físico o lo que guardan en sus Watchlists. Estos datos permiten predecir tendencias globales y afinar qué proyectos producir o licenciar. Captar al público de la Generación Z : Con más del 50% de su audiencia por debajo de los 25 años, Letterboxd es el canal directo hacia la demografía más codiciada por las plataformas, a la vez que la más participativa.

: Con más del 50% de su audiencia por debajo de los 25 años, Letterboxd es el canal directo hacia la demografía más codiciada por las plataformas, a la vez que la más participativa. Revolucionar el descubrimiento social : El recomendador tradicional de Netflix busca coincidencias de historial, mientras que el de Letterboxd funciona a través de la recomendación de boca a boca entre usuarios. Fusionar ambos resolvería la frustración de la «parálisis» por la dificultad de elegir.

: El recomendador tradicional de Netflix busca coincidencias de historial, mientras que el de Letterboxd funciona a través de la recomendación de boca a boca entre usuarios. Fusionar ambos resolvería la frustración de la «parálisis» por la dificultad de elegir. Suscripciones y monetización cruzada: Permitiría ofrecer paquetes promocionales (como vincular cuentas Pro de Letterboxd con planes con anuncios de Netflix) e integrar la publicidad ultrapersonalizada.

El interés de Sony Pictures

Sinergia con las salas de cine: Sony carece de una gran plataforma de streaming por suscripción y mantiene su apuesta estratégica por la taquilla tradicional. Tras comprar los cines independientes Alamo Drafthouse -la séptima mayor cadena de Norteamérica-, controlar Letterboxd les daría la pasarela perfecta para convertir a la comunidad online en espectadores presenciales.

Sony carece de una gran plataforma de streaming por suscripción y mantiene su apuesta estratégica por la taquilla tradicional. Tras comprar los cines independientes Alamo Drafthouse -la séptima mayor cadena de Norteamérica-, controlar Letterboxd les daría la pasarela perfecta para convertir a la comunidad online en espectadores presenciales. Marketing para lanzamientos: Permitiría orquestar pases privados, campañas virales y generar dinamismo comercial para estrenos dirigidos a cinéfilos exigentes.

Permitiría orquestar pases privados, campañas virales y generar dinamismo comercial para estrenos dirigidos a cinéfilos exigentes. Poder de negociación: Sony vende a terceros grandes producciones (como las películas de Spider-Man o de Quentin Tarantino). Tener datos que demuestren cómo millones de personas guardan una película en su lista de pendientes les daría una posición de fuerza para exigir tarifas más altas a plataformas compradoras.

El interés de Paramount

Propiedad Intelectual: Paramount posee un catálogo histórico masivo. Si pudieran estudiar el comportamiento de los usuarios y sus listas creadas en Letterboxd, podrían detectar qué clásicos olvidados están reviviendo como obras de culto. Esto, a su vez, les permitiría orientar sus decisiones sobre remakes, secuelas o remasterizaciones.

Paramount posee un catálogo histórico masivo. Si pudieran estudiar el comportamiento de los usuarios y sus listas creadas en Letterboxd, podrían detectar qué clásicos olvidados están reviviendo como obras de culto. Esto, a su vez, les permitiría orientar sus decisiones sobre remakes, secuelas o remasterizaciones. Modelos de lanzamiento híbrido: Ayudaría a monitorizar cuándo se agota el recorrido comercial de una película en cines, para determinar así el momento exacto en el que enviarla a Paramount+ (o, en España, a SkyShowtime) sin perjudicar a los ingresos en taquilla.

Ayudaría a monitorizar cuándo se agota el recorrido comercial de una película en cines, para determinar así el momento exacto en el que enviarla a Paramount+ (o, en España, a SkyShowtime) sin perjudicar a los ingresos en taquilla. Promoción directa: la red serviría como trampolín para dinamizar el crecimiento de Paramount+, mediante contenidos exclusivos e incentivos a los usuarios más activos.

A nivel de impacto, España es uno de los mercados clave en Europa del Sur donde las distribuidoras y cines independientes (como las salas Cines Renoir o la plataforma Filmin) prestan cada vez más atención a las listas de tendencias de Letterboxd, para medir el éxito de boca a boca de las películas.

La sola posibilidad de que un estudio de cine o una plataforma de streaming tome las riendas de la red social de cine ha generado inquietud entre sus más de 30 millones de usuarios. La comunidad teme que la llegada de un gigante corporativo arruine el feed sin algoritmos opacos, contamine la neutralidad de las críticas o introduzca vías de monetización agresivas.

Por ahora, el destino de Letterboxd se mantiene en suspenso. El veto de los fundadores originales actúa como garantía para no traicionar la esencia de la red social, pero las negociaciones lideradas por LionTree dejan claro que el mapa donde el mundo discute sobre cine se prepara para cambiar de manos.