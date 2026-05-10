Netflix ya cuesta más que el cine con palomitas: la brutal subida de precios de todas las plataformas

El plan más caro de Netflix ya supera el precio de la experiencia del cine al completo (entrada y palomitas con refresco). Netflix encabeza la lista de tarifas de las plataformas con su plan Premium de 21,99 euros, tras su nueva subida de este mes de mayo. Es la que más ha disparado sus precios y la más cara, aunque no la única. De hecho, sólo se salva Filmin, que no ha subido el coste de suscripción de ninguno de sus planes. La plataforma de streaming española mantiene las mismas tarifas con las que se lanzó al mercado.

Lo que está provocando que los usuarios pongan el grito en el cielo no es sólo la subida de precios, sino que ese incremento sea tan notable y que se dé aun cuando ya se incluyeron anuncios para rentabilizar el servicio. Mientras las compañías recurren al argumento de las dificultades para obtener beneficios económicos, Netflix, por ejemplo, creció un 82,7% en el primer trimestre de 2026, hasta los 5.282 millones de dólares.

Que las producciones propias también han visto disparado su coste es un hecho, como también lo es que las plataformas aterrizaron en España con ofertas atractivas, como estrategia de expansión para buscar suscriptores y darse a conocer. Ofertas que no serían eternas.

Pero las subidas han sido varias desde que Netflix empezó a operar en España, con el plan Premium a 11,99 euros al mes. Ahora cuesta casi el doble: 21,99 euros. Además, si antes era fácil que el usuario dudara entre un plan u otro por la escasa diferencia entre tarifas -de apenas 2 euros-, ahora puede que ni se plantee abonarse al más completo, por 7 euros más que el más barato. Los precios de las plataformas, en general y a nivel mundial, se han incrementado más de un 20% de media desde 2023, según un informe recogido por Deadline.

El alza de precios de Netflix registrada entre 2017 y 2024 se basa en «cláusulas abusivas», según el dictamen de un tribunal de Roma emitido en abril, que recogía que éstas permitían cambiar las condiciones del contrato de las suscripciones sin señalar el motivo y, por tanto, eran también «ilegales» en relación a la normativa italiana. La compañía podría verse obligada a devolver la diferencia a los usuarios, aunque ha recurrido y, por el momento, la resolución de este conflicto queda en el aire.

Además, el hartazgo de los consumidores por pagar cada vez más también se está intensificando. Especialmente si se tiene en cuenta que Netflix es la plataforma que más se consume, pero su catálogo no es el que más brilla por la calidad de sus contenidos, pese a lo amplio que es. En este aspecto, con el paso del tiempo ha empeorado. Y, en la actualidad, los usuarios no cuentan con la opción de compartir cuentas como antes, para repartir gastos.

Todas las plataformas han subido sus precios, aunque han intentado hacerlo de manera algo más discreta: las tarifas de ciertos planes de 2026 que pueden parecer similares a las de la fecha de lanzamiento ahora incluyen los anuncios, que antes no estaban presentes. Si se quiere una suscripción libre de ellos, el precio aumenta. Filmin mantiene, en cambio, los 9,99 € al mes o 99€ anuales.

Netflix

‌ Plan básico , ahora plan con anuncios (2015 / 2026): 7,99 € mensuales / 8,99 € al mes

, ahora (2015 / 2026): 7,99 € mensuales / 8,99 € al mes Plan Estándar : 9,99 € / 14,99 € (más 5,99 € si se quieren sumar suscriptores con anuncios o 6,99 € para sumarlos sin anuncios)

: 9,99 € / 14,99 € (más 5,99 € si se quieren sumar suscriptores con anuncios o 6,99 € para sumarlos sin anuncios) Plan Premium: 11,99 € / 21,99 € (más 5,99 € si se quieren sumar suscriptores con anuncios o 6,99 € para sumarlos sin anuncios)

Disney+

Suscripción general sin anuncios (2020) / Plan con anuncios (2026): 6,99 € al mes (ambos)

(2020) / (2026): 6,99 € al mes (ambos) Plan Estándar (2026): 10,99 €

(2026): 10,99 € Plan Premium (2026): 15,99 € (más 5,99 € si se quieren sumar suscriptores con anuncios o 6,99 € para sumarlos sin anuncios)

Apple TV+

Suscripción general (2019 / 2026): 4,99 € al mes / 9,99‌ €

HBO Max

Suscripción general sin anuncios (2016) / con anuncios (2026): 7,99 € al mes

(2016) / (2026): 7,99 € al mes Plan Estándar : 10,99 €

: 10,99 € Plan Premium: 15,99 €

Amazon Prime Video

Suscripción general (2016 / 2026): 19,90 € anuales / 49,90 € anuales (4,99 al mes)

Sin anuncios: 6,98 € al mes

Cualquiera de las suscripciones incluye Amazon Prime para envíos, y servicios como Prime Reading.

SkyShowtime

Suscripción general (2022) / Plan Estándar (2026): 5,99 € al mes / 6,99 €

(2026): 5,99 € al mes / 6,99 € Plan Estándar con anuncios : 26,99 € cada 6 meses (4,49 € el mes) o 47,99 € anuales (3,99 € al mes)

: 26,99 € cada 6 meses (4,49 € el mes) o 47,99 € anuales (3,99 € al mes) Plan Premium: 10,00 €

Movistar Plus+

Plan de suscripción a precio reducido (contenidos seleccionados): 9,99 € al mes

Plan de suscripción a precio reducido sin Deporte: 4,99 € al mes

A‌tresplayer Premium

Suscripción general sin anuncios (2019) / con anuncios (2026): 2,99€ al mes / 5,99 €

Plan sin anuncios : 7,99 € mensuales

: 7,99 € mensuales Plan Familiar sin anuncios: 9,99 € mensuales

Mediaset Infinity (antes Mitele Plus)

Plan Básico: 5,99€ al mes / 48€ al año

5,99€ al mes / 48€ al año Plan Familiar: 7,99€ al mes / 64,99€ al año