El beneficio de Netflix crece un 82,7% en el primer trimestre de 2026

El beneficio de Netflix aumenta un 82,7% en el primer trimestre del año, hasta los 5.282 millones de dólares. Según la compañía, el beneficio está impulsado por la nueva oferta de pódcast de vídeo y por una ligera subida de suscriptores.

Concretamente, Netflix aumentó los ingresos en el primer trimestre de 2026 un 16% interanual, a 12.250 millones de dólares. El resultado llega tras la retirada de la puja por la adquisición de Warner Bros Discovery.

La compañía afirmó que su inversión en la expansión de su oferta de entretenimiento con podcasts en vídeo y espectáculos en vivo está impulsando la participación.

A pesar de su salida, Netflix reafirma que su misión sigue siendo «ambiciosa e inalterable»: entretener al mundo, ofreciendo películas y series para todos los gustos, culturas e idiomas. La compañía no ha revelado cómo gastará los 2.800 millones de dólares de indemnización por la rescisión del contrato que recibió tras la pérdida de la compra de Warner Bros.

Hastings deja Netflix

Los resultados llegan después de que el fundador y presidente de la compañía, Reed Hastings, deje el consejo de administración después de casi tres décadas al frente. Hastings ha indicado que se dedicará a la filantropía y a sus inversiones.

«Reed Hastings nos ha informado que no se presentará a la reelección para nuestro consejo de administración cuando expire su mandato actual en la Junta Anual de junio, con el fin de centrarse en su labor filantrópica y en otros proyectos», ha comunicado el grupo.

Tras el comunicado, Netflix se desplomaba un 8%. Se le atribuye al cofundador haber ayudado a revolucionar la forma de distribución de películas y programas de televisión en los hogares.