¿Va a subir el precio de Netflix en España? La plataforma encarece todos sus planes tras el último movimiento en EEUU

El mercado del streaming vuelve a agitarse y las noticias que llegan desde el otro lado del charco no son nada halagüeñas para los suscriptores locales. La confirmación de que la compañía ha elevado el coste de todos sus niveles de servicio en territorio norteamericano pone el foco directamente sobre cuál será el próximo precio de Netflix en España. Históricamente, cada vez que el gigante de Los Gatos realiza un ajuste al alza en su mercado principal, la réplica en los países europeos suele producirse en un intervalo de apenas unos meses.

El efecto dominó: de Estados Unidos a Europa

No es una cuestión de «si ocurrirá», sino de «cuándo». La estrategia de la plataforma ha sido clara en los últimos años, aumentar los ingresos por usuario para compensar la saturación del mercado de suscriptores. Con la subida en EE.UU, ya ejecutada hoy, los analistas del sector tecnológico prevén que el precio de Netflix en España sufra una revisión al alza antes de que finalice el verano.

Este movimiento, del cual ha informado Reuters, suele seguir un patrón de «espejo». Si en Estados Unidos el Plan Premium ha rozado una subida de dos o tres dólares, es de esperar que en nuestro país veamos un incremento similar en euros. La presión por mantener el ritmo de producción de contenidos originales y la reciente inversión en eventos en directo, como deportes y galas de premios, son las razones que la empresa esgrime para justificar estos cambios en sus tarifas.

¿Cuánto pagaremos por Netflix en 2026?

Actualmente, los usuarios españoles navegan entre tres opciones principales, pero la estructura del precio de Netflix en España podría cambiar drásticamente. El plan con anuncios, que hasta ahora ha servido como «muro de contención» para evitar la fuga de usuarios, también ha sido revisado al alza en la última oleada de cambios. Esto sugiere que ya no habrá refugios económicos dentro de la plataforma.

Si echamos la vista atrás, la última gran subida dejó el Plan Premium cerca de los 20 euros mensuales. Con el nuevo ajuste, no sería descabellado pensar que el nivel más alto de suscripción, el único que permite 4K y sonido espacial, supere esa barrera psicológica, situándose en el entorno de los 22,99 o 24,99 euros. Por su parte, el plan estándar podría escalar hasta los 14,99 euros, obligando a muchos consumidores a replantearse si el servicio sigue siendo rentable frente a competidores como Max o Disney+.

El fin de las cuentas compartidas y la rentabilidad

Este posible cambio en el precio de Netflix en España llega en un momento donde la plataforma ya ha cerrado el grifo de las cuentas compartidas de forma efectiva. La obligación de pagar un extra por cada «perfil adicional» fuera del hogar principal ha engordado las cuentas de la compañía, pero también ha agotado la paciencia de una parte de la audiencia.

La apuesta de Netflix ahora es la calidad sobre la cantidad, o al menos eso dicen sus directivos. Sin embargo, para el usuario medio en España, que ya lidia con una inflación persistente en otros suministros básicos, un nuevo encarecimiento del ocio digital podría ser la gota que colme el vaso. En las próximas semanas estaremos atentos a cualquier comunicado oficial de Netflix España, ya que estos cambios suelen anunciarse por correo electrónico a los suscriptores con apenas 30 días de antelación.