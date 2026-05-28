El ZTE V80 Pro y el V80 Max llegan a España: mucha batería, 120 Hz y precios por debajo de 260 euros

Los nuevos ZTE V80 Pro y V80 Max ya tienen fecha de llegada a España. La marca amplía su catálogo de gama media con dos móviles que apuestan por pantallas grandes, baterías generosas, funciones de inteligencia artificial y precios contenidos. El ZTE V80 Pro se sitúa como el modelo más ambicioso de los dos, con cámara principal de 108 MP, diseño más fino y 8 GB de RAM. El ZTE V80 Max, por su parte, pone el acento en la autonomía y la resistencia, con batería de 6.000 mAh y protección frente a caídas de hasta 1,8 metros.

Dos móviles con pantallas grandes y 120 Hz

Uno de los puntos comunes entre los dos modelos de esta firma está en la pantalla. Tanto el ZTE V80 Pro como el ZTE V80 Max incorporan paneles con tasa de refresco de 120 Hz, una característica especialmente interesante en móviles de este rango de precio. Esta mayor fluidez se nota al desplazarse por menús, redes sociales, páginas web o juegos compatibles.

El ZTE V80 Pro monta una pantalla High-Res de 6,75 pulgadas, resolución 1940 x 900 píxeles y brillo máximo de hasta 1.000 nits. Es un móvil más delgado, con 7,7 milímetros de grosor y un peso de 195 gramos, pensado para quienes buscan un dispositivo grande, pero relativamente manejable.

El ZTE V80 Max va un paso más allá en tamaño, con una pantalla de 6,9 pulgadas HD+, también a 120 Hz, y brillo de hasta 780 nits. Además, incorpora tecnología Wet-Hand Touch, que permite utilizar el panel incluso con las manos mojadas o manchadas, y certificación TÜV Eye Comfort para reducir la fatiga visual.

ZTE V80 Pro: cámara de 108 MP y diseño más cuidado

El ZTE V80 Pro es el modelo orientado a quienes dan más importancia a la fotografía y al diseño. Su cámara principal es de 108 MP con enfoque automático, acompañada de una cámara de profundidad de 2 MP y un sensor de apoyo con IA para mejorar la luz en las imágenes.

También incluye una cámara frontal de 16 MP para selfies y videollamadas, además de funciones como zoom 3x sin pérdida de calidad, HDR con IA, captura por gestos, imagen dinámica y grabación simultánea con las cámaras delantera y trasera. No es una configuración propia de la gama alta, pero sí ofrece una propuesta completa para usuarios que quieren crear contenido sin gastar demasiado.

En rendimiento, el dispositivo integra un procesador Unisoc T7280, 8 GB de RAM ampliables mediante memoria virtual hasta 20 GB y 256 GB de almacenamiento, ampliables por microSD hasta 1 TB. Llega con Android 16 y cuenta con certificación SGS de fluidez durante al menos 50 meses, según la información facilitada por la compañía.

ZTE V80 Max: más batería y mayor resistencia

El ZTE V80 Max es el modelo más práctico de la familia. Su gran baza es la batería de 6.000 mAh, pensada para usuarios que priorizan la autonomía por encima del diseño más fino. Además, incorpora carga rápida de 18 W, carga inversa de 10 W y carga bypass, una función útil cuando el móvil está enchufado durante mucho tiempo.

La carga bypass permite alimentar el teléfono directamente sin pasar por la batería, lo que ayuda a reducir el calentamiento y el desgaste en sesiones largas. También incluye sistema de carga nocturna con IA, límite inteligente al 80% y protecciones frente a sobrecargas. Según ZTE, la batería puede mantenerse en buen estado durante al menos cuatro años y superar los 1.000 ciclos de carga con rendimiento estable.

En resistencia, el V80 Max añade un marco interno reforzado, cubierta posterior duradera y refuerzos en las esquinas. Cuenta con certificación TÜV frente a caídas de hasta 1,8 metros y certificación IP64, que protege frente al polvo y salpicaduras de agua.

IA, carga inversa y funciones útiles en el día a día

ZTE también quiere dar protagonismo a la inteligencia artificial en estos dos modelos. El V80 Pro cuenta con un botón lateral dedicado para activar funciones de IA, mientras que en el V80 Max se accede mediante un gesto de deslizamiento hacia arriba con tres dedos.

Entre las funciones anunciadas están el reconocimiento inteligente del contenido en pantalla, la memoria local y privada de IA, la categorización automática de recuerdos, la optimización de batería, el sistema AI Translate para traducción en tiempo real y AI Scam Alert para detectar posibles fraudes en llamadas o mensajes.

El V80 Max añade además tecnología GPS Turbo, con posicionamiento más rápido y mayor precisión respecto a la generación anterior, según datos de laboratorio de ZTE. También incorpora nubia LinkFree, una función que permite realizar llamadas y enviar mensajes por Bluetooth con otros dispositivos ZTE nubia cercanos en zonas sin cobertura móvil ni WiFi, con un alcance de hasta 100 metros.

Precio y disponibilidad en España

El ZTE V80 Pro estará disponible en España en colores Feather Black y Petal Gold, con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y precio recomendado de 259 euros. El ZTE V80 Max llegará en acabado Space Black, con 4 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y precio recomendado de 199 euros.