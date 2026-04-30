Los resultados de Apple muestran que el iPhone vende más, pero los servicios ya superan a Mac, iPad y accesorios juntos

Los resultados de Apple suelen llegar con apariencia de hoja de cálculo, pero el último trimestre deja una lectura bastante clara, la compañía vende más móviles, cobra más por servicios y sigue generando una cantidad enorme de caja. En el segundo trimestre fiscal de 2026, cerrado el 28 de marzo, Apple ingresó 111.184 millones de dólares, frente a los 95.359 millones del mismo periodo del año anterior. El beneficio neto fue de 29.578 millones de dólares.

Apple resume el trimestre como el mejor de marzo de su historia, con ingresos un 17% superiores y un beneficio por acción diluido de 2,01 dólares, un 22% más. También destaca récord trimestral para el iPhone y máximo histórico en servicios.

La parte interesante no es sólo que Apple haya vendido más, es cómo lo ha hecho. El iPhone sigue siendo la puerta de entrada al ecosistema, pero los servicios ya son una pieza tan grande que superan en ingresos a Mac, iPad y la división de wearables, hogar y accesorios juntas.

El iPhone no se ha cansado

Cada año se repite la misma idea, que el iPhone ya no puede crecer mucho más. Este trimestre no encaja con esa lectura. La categoría iPhone generó 56.994 millones de dólares, frente a los 46.841 millones del año anterior. Eso supone una subida de casi el 22% y representa algo más de la mitad de todos los ingresos trimestrales de Apple.

Dicho de forma simple, uno de cada dos dólares que entran en Apple sigue llegando por el iPhone. Por eso el móvil continúa siendo el producto central de la compañía, incluso cuando el discurso gira cada vez más hacia la inteligencia artificial, los servicios, los chips propios o los nuevos formatos de dispositivo.

El iPhone no sólo vende hardware. También coloca al usuario dentro de un circuito en el que aparecen iCloud, Apple Music, Apple TV+, AppleCare, la App Store, accesorios y futuras compras. El teléfono es el producto que se compra una vez; el ecosistema es lo que se sigue pagando después.

El cargo pequeño que acaba siendo enorme

La categoría de servicios facturó 30.976 millones de dólares en el trimestre, por encima de los 26.645 millones del año anterior. Es una subida de algo más del 16% y, según Apple, un nuevo máximo histórico para esta división.

Aquí está uno de los mejores titulares del trimestre: los servicios ya generan más ingresos que Mac, iPad y wearables/accesorios juntos. Mac facturó 8.399 millones, iPad 6.914 millones y Wearables, Home and Accessories 7.901 millones. Sumados, llegan a 23.214 millones. Servicios, por sí solos, se queda cerca de los 31.000 millones.

Además, es un negocio mucho más rentable. Según los datos de ventas y costes del trimestre, la división de servicios deja un margen bruto cercano al 77%, mientras que productos se mueve en torno al 39%. No significa que Apple pueda vivir sin vender dispositivos. Significa que cada usuario dentro del ecosistema vale más cuanto más tiempo permanece en él.

China vuelve a ser una buena noticia

El mapa geográfico también ayuda a entender el trimestre. América sigue siendo el mayor mercado de Apple, con 45.093 millones de dólares en ventas, y Europa aporta 28.055 millones. Pero el dato más llamativo está en China: 20.497 millones, frente a los 16.002 millones de un año antes. Es una subida de algo más del 28%.

También crece con fuerza el resto de Asia-Pacífico, que pasa de 7.290 a 9.138 millones de dólares. Japón avanza hasta 8.401 millones. Apple no ha tenido un trimestre fuerte sólo en Estados Unidos o Europa. Todas sus grandes regiones crecieron respecto al año anterior.

Mac, iPad y accesorios hacen su parte

Mac, iPad y wearables no protagonizan el informe, pero tampoco se quedan fuera. Mac ingresó 8.399 millones de dólares, iPad alcanzó los 6.914 millones y Wearables, Home and Accessories llegó a 7.901 millones. Las tres categorías crecieron frente al mismo trimestre de 2025.

No son cifras que cambien por sí solas la historia de Apple, pero sí refuerzan que la compañía no depende de una única línea secundaria para sostener el ecosistema. El iPhone abre la relación con el usuario; Mac, iPad, Apple Watch, AirPods y accesorios la alargan.

Mucha caja y otro gran plan de recompra

La otra parte del informe es menos vistosa para el lector general, pero muy relevante. En los seis primeros meses del ejercicio, Apple generó 82.627 millones de dólares en efectivo por actividades operativas, frente a los 53.887 millones del mismo periodo anterior. También destinó 36.989 millones a recomprar acciones y 7.743 millones a dividendos.

Además, el consejo de administración ha aprobado un dividendo de 0,27 dólares por acción, un 4% más, y un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 100.000 millones de dólares.

Apple no sólo está vendiendo más, también mantiene una posición financiera que le permite invertir, recomprar acciones, pagar dividendos y seguir financiando desarrollo de producto. En el trimestre, el gasto en I+D fue de 11.419 millones de dólares, muy por encima de los 8.550 millones del año anterior.

Qué significa para ti como usuario

Apple gana cuando vende un iPhone, pero gana todavía más cuando ese iPhone se convierte en una relación recurrente. El usuario compra el dispositivo, paga almacenamiento, usa aplicaciones, contrata servicios, compra accesorios y acaba renovando dentro del mismo ecosistema.

Estos números anticipan una Apple cada vez más centrada en servicios, suscripciones, integración entre dispositivos y funciones que mantengan al usuario dentro de su plataforma. El iPhone sigue siendo el producto que lleva el escaparate. Pero el negocio que más explica el futuro de Apple está en todo lo que se cobra después.