AppleCare+ para iPhone en 2026: qué cubre en España, qué no y cuándo merece la pena

El AppleCare+ para iPhone es, básicamente, el plan de cobertura adicional que Apple ofrece para quienes quieren ir un paso más allá de la garantía normal. En España sigue existiendo en dos formatos para el iPhone, el AppleCare+ “normal” y el AppleCare+ con robo y pérdida. Ambos incluyen reparaciones por daños accidentales y acceso prioritario al soporte técnico de Apple, pero hay matices importantes que conviene conocer antes de pagarlo.

Qué es exactamente AppleCare+ para iPhone

Lo primero que conviene aclarar es que AppleCare+ no sustituye a los derechos legales del consumidor ni a la cobertura por defectos de fabricación. De hecho, las condiciones de Apple dejan claro que los fallos debidos a defectos en materiales, fabricación o diseño quedan cubiertos de forma independiente por la ley de defensa del consumidor, por la garantía limitada de Apple o directamente por Apple durante el mismo periodo. Dicho de otra manera, AppleCare+ no está pensado sobre todo para averías “porque sí”, sino para los golpes, caídas, líquidos y otros percances de uso real.

El AppleCare+ para iPhone te da tres cosas, reparaciones ilimitadas por daños accidentales, sustitución de batería si su capacidad baja del 80 % y acceso prioritario al soporte técnico de Apple. Además, si eliges la versión superior, puedes añadir cobertura de robo y pérdida con hasta dos reclamaciones al año. Apple también mantiene en España dos formas de contratación, plan de dos años o póliza anual con pago mensual que se renueva automáticamente si no la cancelas.

Otro detalle importante es el plazo para contratarlo. Apple indica en su soporte oficial que, cuando compras un iPhone nuevo, puedes añadir AppleCare+ o AppleCare+ con robo y pérdida dentro de los 60 días posteriores a la compra en los casos contemplados para España.

Qué cubre AppleCare+ para iPhone en España

Aquí es donde AppleCare+ tiene más sentido. La cobertura incluye reparaciones ilimitadas por daños accidentales, algo que para un iPhone no es precisamente menor. Una caída tonta, una pantalla rota o un derrame de líquido pueden convertir una reparación en una factura seria, y Apple mantiene para 2026 cargos reducidos frente al coste de una reparación fuera de plan. La pantalla o el vidrio trasero tienen un cargo por servicio de 29 euros, mientras que otros daños accidentales suben a 99 euros.

También entra la batería, pero no de cualquier forma. Apple especifica que la sustituye sin cargo adicional cuando la batería del iPhone conserva menos del 80 % de su capacidad original. Esto es relevante para quienes mantienen el mismo móvil durante bastante tiempo y quieren seguir usándolo con una autonomía aceptable sin pasar por caja de forma convencional.

Si hablamos del plan con robo y pérdida, la cobertura sube un escalón porque Apple puede reemplazar el iPhone hasta dos veces al año en esos supuestos. Eso sí, cada sustitución por robo o pérdida lleva asociado un cargo por servicio de 129 euros.

Qué no cubre AppleCare+ para iPhone

Aquí está la parte que más se pasa por alto. AppleCare+ no lo cubre todo. Las exclusiones más importantes son bastante claras, no cubre daños provocados por mal uso intencionado, modificaciones del dispositivo, reparaciones hechas por terceros no autorizados, piezas no autorizadas por Apple, desgaste normal ni daños meramente estéticos que no afecten al funcionamiento. Apple cita como ejemplos arañazos, abolladuras, grietas finas o decoloración si no comprometen el uso del teléfono. Tampoco cubre daños por fuego dentro de esa póliza de hardware.

Ni la pérdida de archivos, ni la corrupción de información, ni la recuperación o reinstalación de software y contenido personal están incluidas. Esto es importante porque mucha gente confunde cobertura técnica con salvavidas digital, y no son lo mismo. Si se estropea el móvil, Apple puede reparar o sustituir el equipo, pero tus datos siguen siendo tu responsabilidad.

En el caso del robo y pérdida, Apple también pone condiciones estrictas. La principal es que la función Buscar debe estar activada en el iPhone en el momento del robo o la pérdida, y debe seguir activa durante el proceso de reclamación. Además, el dispositivo tiene que continuar asociado a tu cuenta de Apple. Si no cumples eso, la reclamación puede rechazarse.

Cuándo merece la pena contratar AppleCare+ para iPhone

Aquí ya no hay una respuesta universal. Merece bastante la pena si acabas de comprar un iPhone caro, si sueles llevarlo sin funda, si cambias mucho de entorno, viajas con frecuencia o simplemente sabes que eres torpe con el móvil. En esos casos, tener reparaciones accidentales con cargos cerrados y previsibles puede compensar con mucha facilidad. Una sola reparación importante ya puede justificar buena parte del plan. Esta valoración se apoya en que Apple sigue ofreciendo reparación de pantalla o vidrio trasero por 29 euros y otros daños accidentales por 99 euros dentro de AppleCare+, cifras claramente inferiores a una reparación completa fuera de cobertura.

También puede ser interesante para quien piensa conservar el iPhone varios años. El reemplazo de batería sin coste adicional cuando baja del 80 % es una ventaja real, especialmente en usuarios intensivos que agotan antes la salud de la batería.

En cambio, AppleCare+ puede no compensar tanto si compras un iPhone más económico, si lo renuevas cada poco tiempo, si lo llevas siempre muy protegido o si ya tienes algún seguro externo que cubre rotura, robo o pérdida en condiciones razonables.

Lo que de verdad conviene mirar antes de decidir

Antes de contratarlo, yo miraría tres cosas. La primera, el precio concreto del plan para tu modelo de iPhone, porque Apple lo escalona por gamas. La segunda, si te interesa solo AppleCare+ o la modalidad con robo y pérdida. Y la tercera, si realmente vas a aprovecharlo o te estás dejando llevar por el miedo a romper un móvil nuevo. Apple mantiene que los planes para iPhone pueden contratarse en formato de dos años o en modalidad anual con pago mensual renovable, así que hay margen para adaptarlo al uso que le vayas a dar.

Mi conclusión es que AppleCare+ para iPhone sí tiene sentido, pero sobre todo como red de seguridad frente a accidentes y, si lo necesitas de verdad, frente a robo o pérdida. No es magia, no lo cubre todo y no sustituye el sentido común. Pero para determinados perfiles puede ahorrarte un disgusto serio y, sobre todo, una factura bastante más dolorosa.