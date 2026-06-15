WhatsApp se convierte en MSN con una función que va a cambiar para siempre la APP: listado de usuarios en línea como nunca antes habíamos visto

WhatsApp prepara cambios revolucionarios en su versión en Android para los próximos meses. Los desarrolladores de la aplicación de mensajería instantánea andan trabajando en una actualización que permitirá a los miles de millones de usuarios de esta aplicación poder ver a los contactos que estén en línea en todo momento. Algo similar a lo que ocurría en su día con el MSN Messenger. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades que llegan a WhatsApp próximamente.

WhatsApp es una de las aplicaciones estrellas de la empresa META, que también es propietaria de Facebook e Instagram, y por ello desde Estados Unidos cada día se trabaja en introducir novedades que mejoren la experiencia de los usuarios. Desde la empresa localizada en Menlo Park, California, contabilizaron hace unos meses que 3.000 millones de personas repartidas en todo el mundo utilizan esta aplicación mensualmente y todo hace indicar que estos números subirán en lo que queda de año.

En META tienen claro que con las nuevas tecnologías el primer mandamiento es renovarse a morir y por ello cada cierto tiempo aparecen nuevas actualizaciones en la aplicación estrella de mensajería instantánea. La última tiene que ver con una función que permitirá ver todos los contactos que están en línea en todo momento. Esto es algo similar a lo que ocurría en los tiempos en los que MSN Messenger era consumido por miles de millones de personas en todo el mundo a través de los clásicos ordenadores de sobremesa.

Las novedades que prepara WhatsApp para 2026

Estos cambios que llegan a WhatsApp tienen que ver con la interfaz en la versión de los teléfonos Android, que son los que utilizan el sistema operativo de Google y corresponden a marcas como Xiaomi o Samsung. La agencia de noticias Stan.kz es la que ha informado de las nuevas actualizaciones que principalmente tienen que ver con esta interfaz.

Por ejemplo, los desarrolladores de WhatsApp están trabajando en una nueva sección de «contactos», que se ubicará en la parte inferior de la barra de navegación, y que permitirá iniciar conversaciones con estas personas de una forma más rápida.

La gran novedad tiene que ver con una simulación de lo que sucedía con el MSN Messenger, en el que en la pantalla principal aparecían todos los usuarios que estaban en línea. Próximamente, los 3.000 millones de usuarios que utilizan diariamente esta aplicación podrán ver en tiempo real si sus contactos están en línea. También podrán ver a través del estado de «conexión reciente» los usuarios que tengan guardados que han utilizado la aplicación recientemente.

Desde META también trabajan en un cambio más importante en lo que tiene que ver con la interfaz y la disposición de elementos. Por ello, los estados pasarán a estar en la parte superior en la sección de «chats», en lo que será un intento de emular a lo que son las historias de Instagram. Esto supondría la desaparición de la sección «estados «. Los canales de WhatsApp también se podrán ver en los chats.

Otra de las grandes novedades es que, según este medio, también se estaría trabajando en ofrecer al usuario la posibilidad de eliminar la opción de inteligencia artificial que hoy puedes ver en la parte inferior derecha de la pantalla.

Y la pregunta del millón: ¿cuándo entrarán en vigor estos cambios? Según informan en este medio, estas actualizaciones se encuentran en desarrollo interno y ni siquiera están disponibles en forma de beta. Por lo que se desconoce cuándo estará disponible para los usuarios de WhatsApp.