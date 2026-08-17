Marvel lo confirma: estas son las películas que debes ver antes del estreno de ‘Vengadores: Doomsday’

El último tráiler de Vengadores: Doomsday nos ha dejado con la boca abierta. Y eso es algo difícil, sobre todo teniendo en cuenta que después de dos décadas de películas y series, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) nos ha mostrado las mejores peleas, muertes y villanos del cine de superhéroes. La próxima reunión de Thor, el Capitán América y compañía es clave para calibrar el reclamo comercial de la casa de las ideas en el cine, ya que la cinta deberá recaudar al menos 1.000 millones de dólares para comenzar a ser un negocio rentable. Llevar al día la historia de los Vengadores es cada vez más complicado. Pero ahora, Marvel y Disney Plus acaban de publicar una lista con esos filmes indispensables que los fans deberían ver (o revisionar) para afrontar el regreso de Robert Downey Jr. en el poderoso rol del Doctor Doom.

Actualmente, el cosmos de aventuras creado por Kevin Feige y su equipo asciende a 37 títulos y 17 series. Es decir, para ver absolutamente todo este contenido, un espectador debería pasar 20 días completos e ininterrumpidos mirando la pantalla. 484 horas que pueden suponer una quimera inasumible para la mayor parte del público. No obstante, y ante la duda de saber qué largometrajes son imprescindibles para asumir la llegada de Doomsday, la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse ha creado una lista con 14 películas y una serie que deberíamos tener muy presente antes del acontecimiento en salas que reunirá a millones de marvelitas el 18 de diciembre de 2026.

14 películas y 1 serie: el camino para el estreno de ‘Vengadores: Doomsday’

Esta es la lista que Disney Plus ha compartido en su abanico de contenidos:

X-Men

X-Men 2

Capitán América: Primer Vengador

Los Vengadores

Vengadores: Infinity War

Vengadores: Endgame

Shang-Chi

Spider-Man: No way home

Black Panther: Wakanda Forever

Capitán América: Brand New World

Deadpool y Lobezno

Doctor Strange en el multiverso de la locura

Thunderbolts

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Loki (serie de TV)

La lista en general es bastante previsible, pero puede ofrecernos algunas pistas de lo que podríamos llegar a presenciar en Vengadores: Doomsday. Por supuesto, aparecen la mayoría de cintas de Los Vengadores, menos la de La era de Ultrón (2015). También será indispensable ver algunas historias de fuera del UCM, como las dos primeras entregas de los X-Men de la Fox. Los cuales ahora, gracias al multiverso y las diferentes realidades, han sido incluidos en el plan narrativo global de la marca.

Eso sí, la lista podría crecer un poco con la futura llegada a la plataforma de Spider-Man: Brand New Day (todavía en cines). Aunque desconocemos la relevancia del Hombre Araña en esta primera reunión superheroica. Ya que, a priori, parece que el amigo y vecino de Nueva York será una pieza fundamental en la posterior secuela, Vengadores: Secret Wars, programada para llegar a los cines en 2027.

Un fin de semana histórico para la taquilla

La proyección en cines de Vengadores: Doomsday podría cerrar un año histórico para la taquilla. Cerrando de esta forma, unos datos esperanzadores en la cartelera que no veíamos desde antes de la pandemia.

De hecho, el mismo fin de semana de Doomsday llegará a los cines Dune: Parte tres. Ambos estrenos simultáneos reunirán a millones de espectadores con un efecto llamada que resuena al más puro estilo de «Barbenheimer» (el estreno compartido de Barbie y Oppenheimer).