Mensajes de WhatsApp que se ven una sola vez: así será la nueva función de privacidad

Los mensajes de WhatsApp que se ven una sola vez están cada vez más cerca de convertirse en una nueva herramienta de privacidad dentro de la aplicación. WhatsApp trabaja en una opción para enviar mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos por el destinatario. La función ha sido localizada en el desarrollo de WhatsApp beta para Android 2.26.22.7, aunque todavía no está disponible para los usuarios ni para quienes forman parte del programa beta.

Hasta ahora, la opción “Ver una vez” de WhatsApp se aplica para fotos, vídeos y notas de voz. Meta anunció en 2023 la llegada de los mensajes de voz de una sola reproducción, después de haber introducido antes esta misma idea para fotos y vídeos. La novedad ahora es que WhatsApp quiere llevar ese mismo concepto a los textos, algo muy útil cuando se comparten datos puntuales, instrucciones privadas o información que no debería quedar guardada en el chat.

WhatsApp prepara el salto del “Ver una vez” al texto

Solo has de escribir un mensaje, marcarlo como de una sola visualización y enviarlo. Una vez que la otra persona lo abra, el contenido dejará de estar disponible. Esto permitiría compartir información temporal sin tener que recurrir a trucos como escribir el texto sobre una imagen y mandarla como contenido de “Ver una vez”.

Según la información publicada por WABetaInfo, WhatsApp también impediría que estos mensajes puedan copiarse, reenviarse, guardarse o compartirse desde la propia aplicación. Además, la compañía estaría trabajando en bloquear capturas de pantalla y grabaciones de pantalla para estos textos, siguiendo la línea de protección que ya aplica a otros contenidos de una sola visualización.

Cómo se enviarían estos mensajes desde Android

El funcionamiento previsto sería bastante directo. Después de escribir el texto en la barra de conversación, el usuario tendría que mantener pulsado el botón de enviar. Al hacerlo, WhatsApp mostraría un menú con varias opciones, entre ellas una llamada “Enviar como Ver una vez”. Al seleccionarla, ese mensaje quedaría protegido y sólo podría abrirse una vez.

Este detalle es importante porque WhatsApp no colocaría necesariamente un botón fijo visible en la interfaz principal. La opción estaría integrada en el gesto de mantener pulsado el botón de envío, algo que permitiría usarla sólo cuando sea necesario y evitaría cargar la pantalla de chat con más iconos.

Qué protección ofrecería y dónde está el límite

La función puede ser útil para enviar datos que no interesa dejar por escrito de forma permanente, como una clave temporal, una dirección, una información de trabajo, una nota personal o cualquier mensaje que sólo tenga sentido durante un momento concreto.

Aunque WhatsApp pueda impedir la copia, el reenvío o la captura desde la propia app, siempre existe una vía externa, el destinatario podría fotografiar la pantalla con otro móvil. Por tanto, esta opción reduce riesgos, pero no convierte un mensaje en imposible de conservar.

Diferencias con los mensajes temporales de WhatsApp

Los mensajes de una sola vez no son exactamente lo mismo que los mensajes temporales. Los mensajes temporales desaparecen pasado un periodo configurado, mientras que esta nueva función estaría pensada para que el texto se abra una sola vez y después deje de estar accesible.

Esta diferencia puede parecer pequeña, pero cambia la manera en la que usas la app. Los mensajes temporales sirven para conversaciones que no se quieren conservar durante mucho tiempo. Los mensajes de WhatsApp que se ven una sola vez, en cambio, serían para textos concretos que no deberían quedar guardados ni siquiera dentro de una conversación activa.

Cuándo llegará esta nueva función

De momento, no hay fecha oficial de lanzamiento. WABetaInfo indica que la función está en desarrollo y que ni siquiera ha sido activada para beta testers. Lo más probable es que primero llegue a un grupo limitado de usuarios en Android, si WhatsApp decide seguir adelante, y más tarde pueda ampliarse a la versión estable de la aplicación.

Es una función en preparación, no una característica ya disponible. Aun así, encaja con la estrategia reciente de WhatsApp, dar más controles de privacidad sin obligar al usuario a cambiar de aplicación ni a modificar todos sus chats. Si finalmente llega, será una de esas novedades pequeñas que pueden acabar teniendo bastante uso en conversaciones del día a día.