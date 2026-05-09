WhatsApp Plus llega al iPhone y estas son las nuevas funciones premium de la app

WhatsApp Plus ya empieza a aparecer para algunos usuarios de iPhone. La nueva suscripción de WhatsApp llega a iOS después de sus primeras pruebas en Android y se plantea como una opción de pago para quienes quieren más personalización y ciertas mejoras de organización, sin que cambien las funciones básicas de la aplicación. Según WABetaInfo, el despliegue está limitado por ahora a algunas cuentas y WhatsApp para iOS 26.17.74 figura como una versión compatible.

Así es WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una suscripción mensual que añade funciones premium dentro de WhatsApp Messenger. No sustituye a la aplicación normal, no obliga a pagar por enviar mensajes y tampoco bloquea llamadas, chats o funciones esenciales a quienes no se suscriban. De hecho, Meta ha planteado esta prueba como una forma de ofrecer más opciones de personalización y organización a una parte reducida de usuarios. Hay que verlo más como el modelo que aplica Telegram con su opción Premium.

La diferencia más importante está en los extras. Los usuarios que tengan acceso a WhatsApp Plus podrán activar stickers premium con efectos especiales, cambiar el tema visual de la aplicación, elegir iconos alternativos, fijar más conversaciones y acceder a nuevos tonos de llamada. La ayuda oficial de WhatsApp también menciona ventajas como stickers premium, temas, iconos y la posibilidad de fijar hasta 20 chats.

Stickers, temas, iconos y más chats fijados

Una de las funciones más vistosas de WhatsApp Plus son los stickers premium. Estos paquetes incluyen efectos animados que se muestran en la conversación, incluso cuando el destinatario no tiene la suscripción activa. La descarga de estos packs es opcional, pero quedan reservados para quienes pagan el plan.

También llega una capa de personalización más amplia para la interfaz. WABetaInfo indica que los usuarios podrán escoger entre 18 colores para modificar el aspecto de WhatsApp, además de seleccionar entre 14 iconos distintos para la app. Esto permite alejarse del diseño verde tradicional y adaptar la aplicación a otros estilos visuales.

Otra mejora está en los chats fijados. Hasta ahora, WhatsApp permite fijar tres conversaciones en la parte superior de la pestaña de chats. Con WhatsApp Plus, ese límite subiría hasta 20 conversaciones, algo útil para quienes usan la app con muchos grupos, contactos frecuentes o conversaciones de trabajo.

Listas de chats y tonos premium

La suscripción también incluye mejoras para las listas de chats. La idea es que el usuario pueda aplicar ajustes en bloque a una lista concreta, por ejemplo, un tema, un tono de alerta o un tono de llamada compartido para un grupo de conversaciones. Esta función encaja con un uso más organizado de WhatsApp, especialmente para quienes separan contactos personales, familia, trabajo o grupos concretos.

En cuanto al sonido, WhatsApp Plus incorpora diez tonos de llamada premium. Entre los nombres citados por WABetaInfo aparecen Flutter, Tempo, Ripple, Quest, Drum, Murmur, Flux, Meadow, Bubble y Carnival. No es una función esencial, pero sí un añadido pensado para distinguir mejor las llamadas de WhatsApp frente a otras notificaciones del móvil.

Precio y disponibilidad de WhatsApp Plus en iOS

El precio en Europa es de 2,49 euros al mes. La suscripción se renueva automáticamente cada mes y, en iPhone, se podrá gestionar desde la App Store. Para evitar el siguiente cargo, habría que cancelar al menos 24 horas antes de la fecha de renovación. Además, algunos usuarios podrían ver un periodo de prueba gratuito de una semana o un mes, dependiendo de la disponibilidad de la promoción.

Por ahora, no todos los usuarios de iPhone verán WhatsApp Plus en los ajustes de la aplicación. El despliegue depende de la cuenta y de la región, así que instalar la última versión no garantiza que la opción aparezca de inmediato. Tampoco está dirigido a WhatsApp Business, sino a la app estándar.