Las apps que necesitas para organizar un viaje sin agencia y sin estrés

Reservar un viaje sin agencia es algo que Internet ha cambiado por completo. Las apps para organizar un viaje han evolucionado tanto en los últimos años que hoy cualquier persona puede planificar un itinerario completo, encontrar los vuelos más baratos, gestionar todas las reservas en un solo lugar y navegar en destino sin conexión a internet, todo desde el móvil y sin pagar comisiones a ningún intermediario. El problema no es la falta de herramientas sino saber cuáles merecen la pena entre la enorme oferta disponible. Aquí tienes las más útiles, probadas y con enlaces directos para descargarlas.

Las mejores apps para organizar un viaje antes de salir de casa

Comenzamos con TripIt, que es la app más completa para centralizar todas tus reservas en un único itinerario. Funciona de forma casi automática: reenvías los emails de confirmación de vuelo, hotel o coche de alquiler a [email protected] y la app construye sola un itinerario ordenado y cronológico con toda la información. Sin copiar ni pegar nada. Incluye mapas, horarios, confirmaciones y alertas de cambios de vuelo en tiempo real. Es gratuita en su versión básica y suficiente para la mayoría de viajeros. Disponible en iOS y Android.

Hopper es la app imprescindible si quieres pagar el menor precio posible por tus vuelos y hoteles. Su algoritmo analiza billones de precios históricos y predice con hasta un 95% de precisión si el precio de un vuelo va a subir o bajar, recomendándote si debes comprar ahora o esperar. Puedes seguir cualquier ruta directamente desde la app y recibir una notificación en el momento exacto en que el precio es más bajo. También permite congelar el precio de un vuelo durante unos días por una pequeña tarifa, una función muy útil cuando necesitas tiempo para confirmar las fechas. Disponible en iOS y Android.

Google Maps sigue siendo la referencia indiscutible para moverse en destino, pero mucha gente desconoce que permite descargar mapas completos para usarlos sin conexión a internet. Antes de salir de casa, busca tu destino en la app, pulsa los tres puntos del menú y selecciona «Descargar mapa sin conexión». Una vez descargado, tendrás navegación completa giro a giro aunque no tengas datos. Disponible en iOS y en Android viene instalada de manera nativa.

Apps para organizar un viaje que muy pocos conocen

Airalo es la solución más inteligente para evitar las tarifas de roaming fuera de la Unión Europea. Permite comprar eSIMs de viaje para más de 200 países directamente desde el móvil, antes incluso de salir de casa. Seleccionas el destino, eliges el plan de datos que necesitas, pagas y recibes un QR que activa una línea de datos local en cuestión de minutos. Sin cambiar de tarjeta SIM, manteniendo tu número español activo en paralelo. Los precios son muy competitivos: 10 GB para 15 días en Estados Unidos cuestan alrededor de 15 euros. Disponible en iOS y Android.

Finalizamos con el Traductor de Google con descarga de idiomas offline es otra app imprescindible que conviene preparar antes de salir. Permite descargar el idioma del país de destino para traducir textos, conversaciones y hasta carteles de la calle con la cámara del móvil sin necesidad de conexión. En destinos como Japón, Tailandia o Grecia, donde el alfabeto es diferente, es una herramienta que puede sacarte de más de un apuro. Disponible en iOS y Android.

Estas apps para organizar un viaje son unas imprescindibles a la hora de planificar tu próxima escapada. Esa el momento de descargarlas para que te ayuden a acertar en los viajes que hagas este verano.