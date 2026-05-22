Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max: soundcore apuesta por las llamadas con IA y el estuche inteligente

Los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max son los nuevos auriculares inalámbricos de soundcore, una serie que llega con el objetivo de mejorar las llamadas, reforzar la cancelación de ruido y convertir el estuche en algo más útil que una simple caja de carga. La propuesta se divide en dos modelos, con una base tecnológica común, pero con diferencias importantes en el estuche y en las funciones de inteligencia artificial.

soundcore, la marca de audio de Anker Innovations, ha presentado estos auriculares durante el Anker Day. Ambos modelos incorporan el chip de IA Anker THUS, que trabaja junto a una matriz de 10 sensores formada por ocho micrófonos y dos sensores de conducción ósea. La idea es que los auriculares puedan distinguir mejor la voz del usuario del ruido exterior, incluso en entornos complicados.

En este lanzamiento hay dos lecturas. Por un lado, los Liberty 5 Pro son el modelo base de la nueva serie, con las principales mejoras en llamadas, cancelación de ruido, autonomía y sonido personalizado. Por otro, los Liberty 5 Pro Max añaden un estuche con pantalla AMOLED de mayor tamaño y una función de toma de notas con IA.

Dos modelos con la misma base tecnológica

Los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max comparten buena parte de su ADN. Los dos utilizan el chip Anker THUS, los dos estrenan el nuevo sistema de llamadas asistidas por IA y los dos integran Adaptive ANC 4.0, la nueva generación de cancelación activa de ruido de soundcore.

El sistema utiliza ocho micrófonos y analiza el sonido exterior y el ruido residual dentro del oído para adaptar la cancelación en tiempo real. Es decir, no se limita a aplicar un único perfil fijo, sino que intenta ajustar la respuesta según cambie el entorno.

No es lo mismo estar en una oficina, en una calle con tráfico o en un tren. En mis primeras pruebas con los Liberty 5 Pro Max, la sensación es que soundcore ha querido construir unos auriculares especialmente pensados para ese usuario que no solo escucha música, sino que también hace llamadas, entra en reuniones y se mueve entre distintos ambientes durante el día.

Llamadas más claras, también en ruido

La parte más importante de esta serie está en las llamadas. Los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max combinan el chip de IA con un modelo de red neuronal y con los sensores de conducción ósea, que detectan las vibraciones de la voz del usuario. Esta combinación busca separar mejor la voz del ruido ambiente y transmitir una señal más limpia al otro lado de la llamada.

Aquí conviene destacar algo, que no se trata solo de eliminar ruido, sino de hacerlo sin variar la naturalidad de la voz. Hay auriculares que reducen mucho el sonido de fondo, pero a cambio dejan una voz metálica, comprimida o poco agradable. La primera impresión con los Liberty 5 Pro Max es que soundcore intenta encontrar un equilibrio más útil para el día a día, especialmente en llamadas de trabajo o videollamadas rápidas desde el móvil.

El estuche es donde más cambian

La diferencia más visible entre ambos modelos está en el estuche. Los Liberty 5 Pro cuentan con una pequeña pantalla táctil TFT de 0,96 pulgadas. Los Liberty 5 Pro Max, en cambio, incorporan una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas y la función Tomador de notas con IA. Permite grabar reuniones directamente desde el estuche, sin necesidad de sacar el teléfono. Según soundcore, basta con pulsar dos veces el botón trasero del estuche para iniciar la grabación. Después, la aplicación puede generar transcripciones, identificar interlocutores y extraer tareas o acciones pendientes.

Es el punto donde los Liberty 5 Pro Max se sienten más distintos. En una primera toma de contacto, el estuche no son un añadido decorativo, sino una parte real de la experiencia. Para quien use los auriculares en reuniones, entrevistas, clases o llamadas de trabajo son ideales.

La traducción con IA también está presente en ambos modelos, aunque con una diferencia: en los Liberty 5 Pro funciona a través de los auriculares, mientras que en los Liberty 5 Pro Max puede hacerse desde el estuche o desde los propios auriculares.

Sonido personalizado y funciones de IA

En sonido, los dos modelos incluyen HearID 5.0, una función que crea un perfil de ecualización personalizado a partir de una prueba auditiva. La idea es adaptar la escucha a cada usuario, algo que puede ser útil porque no todos percibimos igual los graves, medios o agudos.

soundcore también añade un sistema de mejora de sonido con IA que, según la marca, reconstruye parte de los detalles perdidos por la compresión Bluetooth. Es una promesa ambiciosa, por lo que aquí sería mejor reservar una valoración definitiva para una prueba más larga. En una noticia de lanzamiento con primeras sensaciones, lo razonable es decir que la marca quiere llevar la IA más allá de las llamadas y usarla también para personalizar la experiencia sonora.

En el uso inicial con los Liberty 5 Pro Max, lo que más llama la atención es el planteamiento general. Estos auriculares no van únicamente a por el usuario que busca buena música o cancelación de ruido. También apuntan a quien necesita una herramienta de trabajo ligera, cómoda y capaz de integrarse en reuniones y tareas cotidianas.

Autonomía, conectividad y precios

Los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max ofrecen hasta 6,5 horas de reproducción con ANC activado y hasta 28 horas en total con el estuche de carga. Ambos admiten carga inalámbrica y carga rápida, con hasta 4 horas de reproducción tras 5 minutos de carga.

También incluyen conexión multipunto para enlazarse con hasta tres dispositivos al mismo tiempo, compatibilidad con Apple Find My y Google Fast Pair, resistencia IP55 al polvo y al agua, y Bluetooth 6.1.

La diferencia de precio tiene sentido si se entiende que el modelo Max no solo añade una pantalla más grande, sino también funciones específicas desde el estuche. Si lo importante es tener la nueva generación de llamadas con IA, ANC adaptativo y sonido personalizado, los Liberty 5 Pro parecen la opción más equilibrada. Si se quiere aprovechar el estuche como herramienta para reuniones y notas, los Liberty 5 Pro Max son los que tienen el argumento diferencial.

Primeras sensaciones

Los Liberty 5 Pro Max, que son los que he podido probar, dejan una primera impresión más interesante de lo que podría parecer al ver únicamente la ficha técnica. El estuche con pantalla es llamativo, pero la función de grabación y transcripción le da una utilidad concreta. Aunque todavía he de valorar con calma sonido, autonomía real, comodidad durante varias horas y comportamiento de la cancelación en más escenarios.

La nueva serie Liberty 5 Pro parece bien enfocada. soundcore no se limita a lanzar dos auriculares con mejor cancelación de ruido, sino que intenta diferenciarse por el uso práctico de la inteligencia artificial. Los Liberty 5 Pro ofrecen la base de la nueva generación; los Liberty 5 Pro Max añaden una capa extra para quienes trabajan con llamadas, reuniones y notas. Esa es, probablemente, la forma más clara de entender esta familia.

En cuanto a precio, los Liberty 5 Pro llegan en azul, blanco, negro y rosa por 179,99 euros. Los Liberty 5 Pro Max están disponibles en oro-titanio y negro por 249,99 euros. Estos son los precios oficiales en la web de la marca.