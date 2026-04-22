La Dreame Z30 Pro Aqua llega a España: aspira, friega y se limpia sola

La Dreame Z30 Pro Aqua ya está disponible en España. La nueva aspiradora sin cable de Dreame apuesta por una fórmula cada vez más buscada en el hogar: aspirar y fregar con un solo dispositivo, sin tener que cambiar de aparato durante la limpieza. La compañía la presenta como una solución dos en uno que combina aspiración en seco y limpieza en húmedo en formato vertical.

Aspirar y fregar en una sola pasada

La Dreame Z30 Pro Aqua incorpora el sistema AquaCycle 2.0, diseñado para pulverizar agua, fregar y aspirar de forma simultánea. Según los datos facilitados por la marca, este sistema permite cubrir hasta 290 metros cuadrados en 40 minutos, una cifra que dependerá del tipo de suelo, la suciedad y el modo de uso.

La idea es la de no limitarse a recoger polvo o migas, sino también actuar sobre manchas y suciedad húmeda. Para ello, el equipo separa el agua limpia, el agua sucia y los residuos sólidos en tres zonas diferenciadas. Esta división ayuda a mantener el proceso de limpieza más ordenado y evita mezclar los restos secos con el agua utilizada durante el fregado.

La función de fregado está pensada principalmente para suelos duros, mientras que la aspiración y los accesorios incluidos permiten adaptarse a otros escenarios, como alfombras o superficies más delicadas.

Potencia de 28.000 Pa y hasta 90 minutos de autonomía

En el apartado de aspiración, Dreame habla de una potencia de hasta 28.000 Pa, impulsada por su tecnología TurboMotor. Es una cifra elevada dentro de la categoría de aspiradoras sin cable, aunque, como ocurre siempre en este tipo de productos, el rendimiento real puede variar según el modo de potencia utilizado, el accesorio instalado y el tipo de superficie. La autonomía anunciada alcanza hasta 90 minutos, con un uso orientado a hogares de hasta 200 metros cuadrados.

Uno de los puntos más prácticos está en el mantenimiento. La Dreame Z30 Pro Aqua incluye función de autolimpieza y secado por aire caliente a 70 °C, una característica pensada para reducir olores y facilitar el cuidado del cabezal después de cada uso. La página oficial de Dreame también destaca la autolimpieza con un toque, el secado con aire caliente y la base de carga y almacenamiento.

Diseño flexible para llegar debajo de los muebles

Dreame también ha trabajado el diseño para facilitar la limpieza en zonas complicadas. La aspiradora puede plegarse a 90 grados y cuenta con un cabezal giratorio de 180 grados, lo que permite llegar debajo de muebles, sofás o camas con menos esfuerzo.

Este tipo de formato puede resultar muy interesante en casas con mascotas, niños pequeños o suelos que se ensucian con frecuencia. La ventaja no está sólo en la potencia, sino en poder alternar aspirado y fregado sin preparar dos dispositivos distintos.

Precio y disponibilidad de la Dreame Z30 Pro Aqua

La Dreame Z30 Pro Aqua tiene un precio oficial de 599 euros en España. La marca ha anunciado una oferta de lanzamiento con 100 euros de descuento durante las dos primeras semanas. Está disponible desde hoy en la web oficial de Dreame y en Amazon, y llegará próximamente a otros distribuidores como El Corte Inglés.

Con esta nueva aspiradora, Dreame refuerza su catálogo de limpieza doméstica con un producto que busca cubrir varias tareas en un solo equipo. No es un robot ni pretende limpiar la casa sin intervención del usuario, pero sí apunta a quienes quieren una limpieza más completa que la de una aspiradora escoba tradicional.