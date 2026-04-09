Dreame Z30 Pro Aqua: así es la aspiradora sin cable que también friega

Dreame da la bienvenida a la Dreame Z30 Pro Aqua, un nuevo modelo de aspiradora sin cable que añade una función poco habitual en este formato: la posibilidad de convertirse en fregona eléctrica para limpiar en húmedo además de aspirar en seco. La propuesta busca reunir en un solo aparato tareas que hasta ahora solían requerir dispositivos separados, algo especialmente útil en casas donde se combinan polvo, pelos de mascota, migas y manchas más pegadas al suelo.

Lo que ofrece la Dreame Z30 Pro Aqua

La compañía la presenta como su nuevo buque insignia dentro de esta familia de productos y la sitúa en un segmento premium, con un enfoque claro en la versatilidad. Más allá del reclamo comercial, lo relevante aquí es que el dispositivo integra un sistema de limpieza en húmedo con rodillo, una estación de mantenimiento y una configuración plegable para llegar mejor a zonas bajas, como debajo de camas o sofás.

También deja claro hacia dónde quiere moverse Dreame en esta categoría: hacia aparatos más completos, menos dependientes de accesorios externos y con capacidad para resolver la limpieza diaria con menos pasos. En vez de limitarse a recoger suciedad seca, este modelo aspira a cubrir varias necesidades domésticas con un único equipo.

Cómo funciona la limpieza en seco y húmedo de la Dreame Z30 Pro Aqua

Uno de los puntos más interesantes de este modelo es su sistema AquaCycle 2.0, con el que la marca quiere resolver la limpieza diaria en una sola pasada. Según los datos facilitados por Dreame, el cepillo ejecuta un proceso en cuatro fases: rocía, raspa, friega y aspira al mismo tiempo. Sobre el papel, esto permite tratar tanto suciedad seca como restos húmedos sin cambiar de aparato a mitad de la faena.

La marca asegura además que este sistema puede ofrecer hasta 40 minutos de limpieza en húmedo y cubrir hasta 290 metros cuadrados. Son cifras ambiciosas y conviene interpretarlas como valores de laboratorio o de uso controlado, porque en la práctica la autonomía real suele variar según el tipo de suelo, el nivel de suciedad o la intensidad elegida. Aun así, sirven para situar el producto por encima de muchas aspiradoras sin cable tradicionales, que directamente no incluyen fregado activo.

Otro detalle interesante está en la gestión del agua. El equipo separa agua limpia, agua sucia y residuos sólidos en compartimentos distintos, algo que ayuda a mantener el rodillo trabajando con agua no contaminada durante más tiempo. A eso se suma una base que lava y seca el rodillo con aire caliente a 70 grados, reduciendo el mantenimiento manual y evitando en parte los malos olores típicos de este tipo de soluciones.

Potencia, autonomía y accesorios para una limpieza más completa

Dreame habla de una potencia de succión constante de hasta 28.000 Pa gracias a su tecnología TurboMotor. Es una cifra elevada para un modelo sin cable y, sobre el papel, debería permitir recoger sin demasiados problemas desde polvo fino hasta pelos de mascota o partículas más pesadas incrustadas en alfombras y juntas. También incorpora un sistema de filtración de cinco capas con una eficiencia de hasta el 99,99 % para atrapar partículas finas como polen o caspa.

La autonomía máxima declarada llega a los 90 minutos y Dreame la vincula a viviendas de hasta 200 metros cuadrados en un solo ciclo. Como suele ocurrir en esta categoría, ese dato probablemente corresponde a un modo de uso concreto y no al escenario más exigente, pero sigue siendo una referencia útil para entender que el dispositivo no está pensado solo para repasos rápidos, sino también para limpiezas más largas.

A nivel de diseño, la Z30 Pro Aqua incorpora un tubo flexible plegable a 90 grados y un cabezal con giro de 180 grados. Esta combinación pretende mejorar el acceso a zonas complicadas sin obligar al usuario a agacharse tanto o a mover muebles continuamente. Además, llega con varios accesorios orientados a superficies blandas, textiles, cojines, alfombras y manchas más difíciles, lo que refuerza su planteamiento de aparato todoterreno para la limpieza doméstica.

Una apuesta de Dreame por los modelos híbridos

Este lanzamiento deja entrever una tendencia clara en el mercado, que cada vez más marcas intentan fusionar funciones para reducir el número de aparatos en casa. La Dreame Z30 Pro Aqua se mueve precisamente en esa dirección, al unir en un mismo formato la aspiración convencional y el fregado eléctrico, dos tareas que normalmente siguen caminos distintos dentro del hogar. Estará disponible a partir del 22 de abril en todos los mercados europeos, el Z30 Pro Aqua tendrá un precio de 599€ en la web oficial de Dreame, Amazon, y otros distribuidores.