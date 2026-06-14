The Weeknd transforma Madrid con tres conciertos históricos

Madrid despedirá el verano de 2026 a lo grande. Los días 28, 29 y 30 de agosto, The Weeknd aterrizará en el “Estadio Riyadh Air Metropolitano” con su aclamada gira “After Hours Til Dawn”, un espectáculo que ha recorrido algunos de los recintos más importantes del mundo y que llegará a la capital con tres fechas consecutivas. La magnitud de la cita confirma el enorme momento que atraviesa el artista canadiense y convierte estos conciertos en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

Hablar de “After Hours Til Dawn” es hacerlo de una de las giras más exitosas de los últimos años. Desde su estreno, el espectáculo ha reunido a millones de espectadores en estadios de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Oceanía, consolidando a The Weeknd como una de las grandes figuras globales de la música actual.

La gira toma su nombre de los álbumes “After Hours” y “Dawn FM”, dos trabajos fundamentales dentro de la evolución artística de Abel Tesfaye, nombre real del cantante. Ambos discos marcaron una etapa especialmente ambiciosa en su carrera, combinando grandes éxitos comerciales con una narrativa visual muy cuidada y una producción sonora inspirada en los años ochenta.

Un repertorio repleto de himnos generacionales

Uno de los grandes atractivos de los conciertos de The Weeknd en Madrid será, sin duda, el repertorio. El artista ha construido una colección de éxitos capaz de conectar con públicos muy distintos y de acumular cifras récord en plataformas digitales.

Canciones como “Blinding Lights”, “Save Your Tears”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” o “Die For You” forman parte ya de la historia reciente del pop. Algunas de ellas han permanecido durante meses en las listas internacionales y han superado miles de millones de reproducciones.

Durante “After Hours Til Dawn”, estas canciones adquieren una dimensión diferente gracias a una puesta en escena diseñada para grandes recintos. The Weeknd ha demostrado en cada parada de la gira que sabe convertir un estadio entero en una pista de baile, alternando momentos de intensidad visual con otros más íntimos y emocionales.

Ese equilibrio entre espectáculo y cercanía es una de las razones por las que su directo ha recibido tan buenas críticas a nivel internacional.

Más que música: una experiencia visual

Uno de los aspectos más comentados de “After Hours Til Dawn” es su dimensión visual. The Weeknd ha construido una identidad artística donde la imagen tiene tanto peso como la música. Sus conciertos reflejan esa filosofía mediante escenarios monumentales, juegos de luces, elementos futuristas y una narrativa que acompaña a cada canción.

Lejos de limitarse a interpretar sus éxitos, el artista convierte cada actuación en una experiencia inmersiva. El público no solo escucha las canciones; las vive dentro de un entorno cuidadosamente diseñado para potenciar cada emoción.

Esa apuesta por el espectáculo total ha contribuido a que “After Hours Til Dawn” sea considerada una de las giras más impactantes de la actualidad. En un momento en el que la competencia entre grandes artistas internacionales es enorme, The Weeknd ha conseguido diferenciarse gracias a una propuesta visualmente ambiciosa y coherente.

Madrid se prepara para uno de los eventos del año

La presencia de The Weeknd durante tres noches consecutivas confirma el peso de Madrid dentro de los grandes circuitos internacionales de música en directo. Pocas ciudades europeas reúnen actualmente una agenda tan intensa de conciertos de gran formato, y la visita del artista canadiense refuerza todavía más esa posición.

Los días 28, 29 y 30 de agosto prometen convertir el “Estadio Riyadh Air Metropolitano” en el epicentro musical de la capital. Miles de personas compartirán una experiencia que combina tecnología, espectáculo y algunas de las canciones más influyentes de los últimos años.

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