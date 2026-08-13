‘Yo fui a EGB’: un viaje nostálgico a la infancia de los 70, 80 y 90

El Centro Cultural Conde Duque se transforma este verano en un auténtico refugio de la nostalgia y la memoria colectiva de toda una generación. Enmarcada dentro de la cuidada programación estival del festival Veranos de la Villa, la Sala de Exposiciones del histórico recinto madrileño acoge la muestra ‘Yo fui a EGB’, una ambiciosa propuesta inmersiva e interactiva que invita a los visitantes a reencontrarse con los objetos, los sonidos, la estética y hasta los olores característicos de su niñez. La exhibición plantea un recorrido profundamente emotivo pensado para todas aquellas personas que cursaron la Educación General Básica entre las décadas de los años setenta, ochenta y noventa, ofreciendo un espacio de reconexión con la cotidianeidad de una infancia previa a la revolución digital y al salto a la vida adulta.

Un viaje sensorial por los espacios y objetos de nuestra niñez

A través de una escenografía cuidada hasta el más mínimo detalle, la exposición reconstruye con fidelidad absoluta varios de los entornos más emblemáticos de la vida diaria de aquellos años. Los asistentes pueden pasear por una réplica exacta de la cocina de la abuela, con sus electrodomésticos de época, su vajilla de duralex y sus cenefas florales; adentrarse en un aula de colegio tradicional equipada con los míticos pupitres de madera, pizarras de tiza y mapas mudos colgados de la pared; o perderse entre los pasillos de un clásico videoclub de barrio de los años ochenta, repleto de carátulas de cintas VHS que marcaron a toda una generación de cinéfilos.

Entre las miles de piezas originales que integran la colección expuesta, el público encontrará multitud de artículos que detonarán recuerdos olvidados. Destacan los materiales escolares indispensables de la época, como los cuadernos Rubio de caligrafía, los lapiceros Alpino, las gomas de borrar con olor a nata y las sacapuntas con forma de afilador. Asimismo, la muestra exhibe la evolución de los primeros videojuegos y consolas, los juguetes de plástico más codiciados de las cartas a los Reyes Magos, las golosinas emblemáticas de los quioscos de barrio y frascos de colonia tan icónicos como ‘Chispas’ o ‘Farala’.

El apartado audiovisual ocupa un lugar protagonista dentro de la instalación. Los visitantes pueden volver a disfrutar de los anuncios publicitarios más pegadizos de la televisión de entonces, las sintonías de los programas infantiles que amenizaban las mañanas de los sábados y los temas musicales que sonaban en los reproductores de casete. Personajes tan queridos del imaginario popular como Espinete, Don Pimpón o los protagonistas de las series de animación de la época reciben al espectador para evocar tardes enteras frente al televisor de tubo.

Personajes caracterizados para una experiencia inmersiva

Una de las grandes novedades y aciertos de esta exposición radica en su enfoque dinámico y teatralizado. Para hacer el recorrido mucho más accesible, cercano y divertido, la muestra cuenta con la presencia constante de una serie de actores y personajes caracterizados que interactúan de forma directa con el público a lo largo de las distintas salas.

De este modo, los visitantes son recibidos por figuras tan reconocibles como la estricta pero entrañable profesora de tercero de EGB lista para poner deberes en la pizarra, el entusiasta presentador del concurso de televisión más visto del momento o el icónico dependiente del videoclub de barrio, siempre dispuesto a recomendar la última película de acción o comedia recién llegada en cinta de vídeo. Esta conjunción entre la escenografía realista, el patrimonio de objetos recuperados y la animación en vivo consigue que la experiencia trascienda la mera observación pasiva y transporte a los asistentes de lleno a la atmósfera social y emocional de la España de finales del siglo XX.

Guía práctica, fechas y horarios de visita

La exposición ‘Yo fui a EGB’ se presenta como uno de los planes culturales y de ocio familiar más atractivos y accesibles de la agenda madrileña durante el periodo estival, siendo una opción ideal tanto para adultos que deseen revivir su pasado como para niños que quieran descubrir cómo era la infancia de sus padres. La muestra permanecerá abierta al público de manera ininterrumpida durante todo el verano con acceso totalmente gratuito hasta completar la capacidad máxima del recinto.

A continuación, se resumen los datos prácticos y los horarios oficiales para planificar la visita al Centro Cultural Conde Duque: