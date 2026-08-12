Ruta por las mejores terrazas de Madrid para saborear el verano

Cuando cae la tarde y el calor aprieta en la capital, la vida social madrileña se traslada a la intemperie. Disfrutar del aire libre, una bebida bien fría y el tapeo estival se convierte en el ritual preferido de vecinos y visitantes. Para quienes buscan combinar el frescor del cielo abierto con las mejores propuestas gastronómicas de la temporada, la ciudad ofrece rincones excepcionales que van desde azoteas cosmopolitas hasta tranquilos patios de barrio.

A continuación, trazamos un recorrido por cinco terrazas madrileñas imprescindibles donde el buen producto, el ambiente distendido y los platos estivos más icónicos son los auténticos protagonistas.

Picoteo en el patio castizo de Las Letras

En pleno corazón cultural de la ciudad, La Santuca (Calle de Echegaray, 24) dispone de un acogedor espacio exterior que invita a hacer una pausa en mitad de la jornada. Esta taberna de raíces cántabras ha sabido adaptar el recetario tradicional a las exigencias de los meses de calor.

Su terraza es perfecta para disfrutar de un aperitivo a base de bocados frescos, destacando sus parrochas marinadas en vinagre de manzana sobre tostas artesanales con salmorejo. Su ubicación en una calle peatonal y tranquila la convierte en una parada estratégica para quienes buscan huir del bullicio del centro histórico mientras saborean cocina de producto.

Un oasis atlántico en el mapa de Huertas

Si la ruta nos lleva hacia el barrio de las Cortes, la terraza de Maceira (Calle de Huertas, 66) ofrece una inmersión directa en la cultura de las tascas gallegas al aire libre. Sus mesas exteriores son de las más codiciadas de la zona cuando cae la noche.

Aquí la propuesta estival se centra en las raciones para compartir entre amigos. Las sardinas asadas a la parrilla sobre madera de roble, acompañadas de pan de centeno y cachelos, vuelan entre las mesas de su espacio exterior. Es el lugar idóneo para prolongar las sobremesas estivales en un ambiente rústico, festivo y muy popular.

Vistas urbanas y gastronomía ilustrada en Retiro

Para los paladares que prefieren un tardeo más sofisticado tras dar un paseo por el parque del Retiro, la terraza de Taberna Laredo (Calle de Doctor Castelo, 30) se presenta como un destino imprescindible. Su velador exterior combina la elegancia del barrio con una de las bodegas más completas de la ciudad.

En sus mesas al aire libre se sirven especialidades de alta cocina pensadas para el verano, como las sardinas ahumadas en frío sobre ajoblanco cordobés o las ensaladas de temporada. Su cuidada atención y la calidad de sus propuestas convierten a este espacio en un punto de encuentro referente para los amantes del picoteo gourmet a la intemperie.

La barra y la terraza más animada de Chamberí

Cerramos el itinerario en la emblemática zona de Ponzano, donde La Máquina de Chamberí (Calle de Ponzano, 39) despliega una de las terrazas más concurridas y dinámicas del distrito. Es el punto de reunión perfecto para iniciar el fin de semana con un cañeo tradicional.

Su propuesta exterior destaca por los pescados de lonja pasados por la plancha a la vista del público y servidos al momento. Las raciones de pescado azul recién hecho, combinadas con cañas perfectamente tiradas o vermut de grifo, convierten a este velador en una parada obligatoria para sentir el pulso vibrante del verano madrileño.