La Terraza Magnética 2026 explora los misterios de la noche madrileña

El verano madrileño encuentra su vertiente más sugerente en las alturas de la ciudad. Del 26 de junio al 1 de agosto, La Casa Encendida celebra una nueva edición de La Terraza Magnética, una de las citas imprescindibles para quienes buscan refugiarse de las altas temperaturas a través del arte y la experimentación. Bajo el evocador lema Cartografías de la noche, el festival transforma su azotea en un laboratorio cultural al aire libre, estructurando su propuesta en dos grandes ejes: proyecciones cinematográficas los viernes por la noche y conciertos vanguardistas los sábados al atardecer.

Ubicada estratégicamente entre los barrios de Lavapiés y Arganzuela, esta terraza ajardinada funciona como un auténtico pulmón de ocio que, enmarcado dentro del proyecto europeo TMLAB, extiende parte de sus actividades hacia la Casa San Cristóbal para descentralizar la cultura y alcanzar a nuevos públicos.

Un viaje sonoro por la experimentación internacional

El apartado musical de los sábados, comisariado con precisión por Acacia Ojea, reúne a algunas de las creadoras más inclasificables de la escena sonora actual. Los conciertos se plantean como una exploración de géneros que escapan de los circuitos comerciales tradicionales. El público podrá descubrir la propuesta de Bint Mbareh, especialista en fusionar bases electrónicas con la memoria acústica del mundo árabe, o dejarse llevar por los densos paisajes ambientales e hipnóticos de Ava Rasti. La crudeza del noise experimental tendrá como estandarte a Violeta García, una de las grandes figuras de la improvisación contemporánea.

La recta final de las actuaciones en directo traerá ritmos urbanos y conexiones folclóricas muy ricas. El sábado 18 de julio a las 20:30 horas será el turno de RenzNiro, una de las voces emergentes con mayor proyección dentro del género grime. Una semana después, el 25 de julio, Amanda Mur subirá al escenario para ofrecer una propuesta arriesgada que tiende puentes entre la tradición oral cántabra y la electrónica de vanguardia. El broche de oro musical lo pondrá la productora Adrasha el sábado 1 de agosto, combinando en sus platos los sonidos de la diáspora africana con la cultura de club más subterránea.

Pantallas bajo las estrellas y relatos de transformación

Las noches de los viernes se reservan para un ciclo cinematográfico que indaga en la soledad, el deseo indómito y los tránsitos vitales. La selección incluye títulos icónicos como Noche en la Tierra, Retrato de una alcohólica. Billete sin retorno o la magnética Una chica vuelve sola a casa de noche. Dentro de las citas más próximas, el 17 de julio a las 22:00 horas se proyectará la joya de la animación japonesa Angel’s Egg, seguida el viernes 24 por el preciosista drama asiático Largo viaje hacia la noche. La cartelera de la azotea se cerrará el 31 de julio con el pase de la aclamada cinta independiente The African Desperate.

Por su parte, la extensión del festival en Casa San Cristóbal apostará fuertemente por la figura mítica del vampiro con dos pases veraniegos muy diferentes: la cinta animada familiar Petit Vampire, programada para el jueves 23 de julio, y el clásico de culto de Robert Rodriguez Abierto hasta el amanecer, que se proyectará el jueves 30 de julio.

Un oasis de desconexión en pleno centro de la capital

Más allá de las citas puramente nocturnas, La Casa Encendida se consolida durante estos meses como un refugio urbano y climático integral. Sus instalaciones permanecen abiertas para ofrecer alternativas que van desde el juego hasta la creación colectiva. Espacios como el Juegatorio, su nutrida Biblioteca o el Espacio Nido —diseñado en exclusiva para la primera infancia— conviven con el acceso gratuito a sus salas de exposiciones de arte contemporáneo.

La experiencia se completa en la cafetería Refugio, un espacio gastronómico con un marcado carácter social desarrollado en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Los usuarios que busquen complementar su verano encontrarán además propuestas de teatro contemporáneo dedicadas al director Rodrigo García, el ciclo de cine documental «La voz de las sin voz» y diversos campamentos de educación ambiental orientados a adolescentes.

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