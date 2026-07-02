Veranos en Vivo 2026 llena de música las salas de Madrid

El asfalto de la capital se prepara para combatir las altas temperaturas estivales con una de las propuestas culturales más arraigadas y necesarias de su agenda de ocio. Las salas de conciertos madrileñas vuelven a aliarse para demostrar que la música en directo no solo pertenece a los grandes macrofestivales al aire libre, sino que se saborea mejor en las distancias cortas. Bajo esta premisa regresa el ciclo Veranos en Vivo 2026, una iniciativa impulsada por la asociación Madrid en Vivo en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Desde el viernes 3 hasta el sábado 25 de julio, una constelación de pequeños y medianos escenarios se convertirá en el refugio perfecto para melómanos. El programa de este año destaca por una riqueza estilística encomiable, un viaje sonoro que transita por el pop de autor, el rock alternativo, el jazz de vanguardia, el flamenco más puro y los ritmos tropicales de ida y vuelta.

Un arranque enérgico y con identidad

La programación oficial romperá el fuego el viernes 3 de julio con dos propuestas diametralmente opuestas pero igualmente magnéticas. Por un lado, la agrupación Lalibela Beat Band inundará la sala El Perro de la Parte de Atrás del Coche con su afrobeat hipnótico y expansivo, una cita diseñada para los amantes del baile y las frecuencias rítmicas de herencia africana. Casi al mismo tiempo, la cantautora Vicky Lavin ofrecerá un recital mucho más íntimo y confesional en el mítico Rincón del Arte Nuevo, donde la poesía y las melodías acústicas serán las protagonistas de la velada.

El primer sábado del mes, el 4 de julio, la oferta se diversificará aún más para cubrir distintas sensibilidades. Los seguidores de las guitarras eléctricas tendrán una cita ineludible en el Café La Palma gracias al doble cartel compuesto por Seasunday y Cuarto Marginal, quienes fusionarán rock, indie y actitud punk. Por su parte, la sala Clamores abrirá sus puertas a la propuesta de rap contemporáneo de Flavia Beaka, mientras que el espacio Peor Para el Sol recibirá a Laia, una artista que juega a conectar la tradición del folclore con el pop actual de una manera orgánica y desprovista de artificios.

Para cerrar el primer fin de semana, el domingo 5 de julio, las revoluciones bajarán en el emblemático Café Central. El Gabriel Szternsztejn Cuarteto ofrecerá dos pases exclusivos donde el jazz contemporáneo se mezclará con el tango y las raíces folclóricas de América Latina, invitando al público a disfrutar de una escucha pausada y reflexiva.

Eclecticismo sin complejos a mitad de mes

La actividad musical no dará tregua y retomará su pulso el viernes 10 de julio con una terna de conciertos de lo más variopinta. El ritmo caribeño y la herencia de la salsa se adueñarán del escenario de Contraclub de la mano de la Aye Orquesta Fem. Esa misma noche, Fulanita de Tal albergará el concierto conjunto de Alicia Nurho y Tyna Ros, dos compositoras que exploran los límites del pop emocional. Como contrarapunto, los amantes de las distorsiones más directas encontrarán su lugar en Hangar 48 con la energía rockera de KOVA.

A medida que avance el mes, las salas madrileñas se transformarán en auténticos laboratorios de experimentación y vanguardia. El martes 14 de julio, el Fotomatón Bar reunirá a Oropendola, Melissa Weikart y Suko Pyramid en una noche volcada en el pop alternativo y los tintes electrónicos. Pocos días después, el jueves 16 de julio, el público tendrá que elegir entre la producción de vanguardia de Juku Ares en la sala Siroco o la intensidad flamenca que se respirará en el Tablao Torero bajo el sello de Essential Flamenco.

El viernes 17 de julio la agenda cultural se multiplica. El Intruso Bar recibirá la fusión transoceánica de María Mulata, mientras que la sala Maravillas se convertirá en una auténtica olla a presión de funk y rock con Groove Therapy. Incluso las artes escénicas tendrán un hueco en este ciclo estival gracias a las funciones encadenadas de la obra de teatro breve El Camino Recto, que se representará en el espacio Microteatro.

Un cierre por todo lo alto en clave tropical y alternativa

La recta final del ciclo Veranos en Vivo 2026 mantendrá la intensidad de las semanas previas. El rock de tintes contemporáneos y el R&B de Daniel Rowlen tomarán la sala Vesta el sábado 18 de julio. Al día siguiente, el domingo 19 de julio, el flamenco fusión de Ángeles Arboleda en Candela servirá de antesala para el potente concierto de blues que la Danielle Nicole Band ofrecerá en Villanos durante la noche.

La última semana del festival arrancará con la energía desbordante de Ni-Hao!!!! el miércoles 22 de julio en la mítica sala El Sol, seguida por las atmósferas densas e independientes de Evanora Unlimited y Nation en Cadavra el jueves 23 de julio.

Finalmente, el fin de semana de clausura traerá una auténtica fiesta de clausura el viernes 24 de julio. El Café Berlín se llenará del espíritu tropical de Puerto Candelaria a ritmo de cumbia, mientras que el Moe Club ofrecerá una sesión de funk y soul con entrada gratuita a cargo de Soul Fiends. El broche de oro a este mes de conciertos en salas de Madrid lo pondrá la banda Lolabúm el sábado 25 de julio en el Tempo Audiophile Club, despidiendo por este año una ruta sonora que vuelve a demostrar la excelente salud cultural de los espacios más íntimos de la capital.

Te dejamos también el concierto de Rels B para este sábado 4 en el Metropolitano de Madrid.