Las Fiestas del Carmen de Vallecas 2026 traen rock y su Batalla Naval

El mes de julio devuelve a Madrid una de sus celebraciones vecinales más auténticas, gamberras y multitudinarias del calendario estival. Las Fiestas del Carmen de Puente de Vallecas 2026 ya están preparadas para arrancar de manera oficial del 12 al 19 de julio. Durante ocho jornadas consecutivas, el distrito madrileño se convertirá en un hervidero de cultura popular donde la música en directo de corte urbano, las actividades familiares y la mítica guerra de agua callejera compartirán protagonismo para rendir homenaje a la patrona del barrio.

El epicentro de los festejos volverá a situarse en el recinto ferial de la calle del Payaso Fofó, un espacio de acceso totalmente gratuito que contará con atracciones ecológicas, casetas de restauración tradicionales y un gran escenario por el que desfilarán algunas de las voces más respetadas de la historia del rock y el pop nacional.

Un arranque deportivo y el ingenio de Álvaro Casares

Aunque las actividades lúdicas se concentran en la segunda mitad de la semana, el programa oficial romperá el fuego el domingo 12 de julio con una cita imprescindible para los amantes del ciclismo. A las 09:30 horas se disputará la XVIII Carrera Ciclista Trofeo del Carmen, una de las competiciones deportivas más veteranas del distrito, que recorrerá la avenida de Pablo Neruda. El martes 14 llegará el turno de los sonidos jondos con el concierto de rumba de Javi Cantero (hijo del mítico «El Fary») en la plaza Padre Llanos, dentro del festival El Pozo del Flamenco.

El miércoles 15 de julio llegará el esperado momento de la inauguración oficial. A las 19:00 horas, la Banda de Música de Vallecas unirá fuerzas con la Colla Castellera de Madrid en la avenida de La Albufera para levantar un pilar humano. Justo después, a las 19:30 horas, el popular humorista y creador de contenido vallecano Álvaro Casares será el encargado de pronunciar el pregón y prender el chupinazo inaugural. Los más pequeños tendrán su propio espacio esa misma noche gracias al pasacalles de la compañía Tanalborde y al festival infantil Pequecas, que ofrecerá un curioso doble cartel con talleres de baile K-Pop y las versiones rockeras de Kids Rock Family.

Mitos del rock en el Payaso Fofó: de Ramoncín a Santiago Auserón

El jueves 16 de julio combinará la devoción religiosa con los acordes eléctricos. Tras la misa formal y la tradicional procesión de la Virgen del Carmen por las calles aledañas a la parroquia de San Ramón Nonato, el escenario principal se vestirá de gala para recibir a Ramoncín. El icónico cantante madrileño recala en el barrio dentro de su gira especial «Tour Celebración 50/70», un concierto con el que conmemora medio siglo de trayectoria sobre los escenarios defendiendo los himnos del rock urbano estatal.

El fin de semana multiplicará la oferta melódica. El viernes 17 comenzará con la refrescante Fiesta de la Espuma organizada por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid a las 19:00 horas. Por la noche, tras la sesión de DJ Poker, el compositor Jaime Urrutia (exlíder y vocalista de la emblemática banda de la movida Gabinete Caligari) repasará los grandes éxitos de su carrera en solitario, dejando el cierre de la velada en manos de la cantante Tammy Nsue y su enérgico espectáculo de tributo a Tina Turner.

El sábado 18 de julio, la lona del escenario vallecano acogerá a otra leyenda viva de la música española: Santiago Auserón. El que fuera alma de Radio Futura comparecerá junto a su proyecto musical «La Academia Nocturna», una propuesta elegante donde fusiona el rock, el jazz y los ritmos soneros. La velada terminará entrada la madrugada a ritmo de baile gracias a la orquesta Bravalia.

La gran Batalla Naval y unos fuegos artificiales inclusivos

El broche de oro y la cita más esperada por miles de madrileños tendrá lugar el domingo 19 de julio. De 16:30 a 19:30 horas se celebrará la emblemática Batalla Naval, una descomunal y divertida guerra de agua organizada por la Cofradía Marinera de Vallecas que recorrerá el trayecto comprendido desde el bulevar de Peña Gorbea hasta la calle del Payaso Fofó.

Una vez secos, los asistentes podrán disfrutar de los acordes de la banda Este Madriz con su respetuoso tributo al grupo de rock duro Leño, seguidos por la actuación nostálgica y festiva de la Banda del Capitán Inhumano. A la medianoche, el Mirador del Cerro del Tío Pío (conocido popularmente como el parque de las Siete Tetas) acogerá el gran espectáculo de fuegos artificiales que cerrará las fiestas de 2026.

Como novedad en materia de accesibilidad, la junta del distrito habilitará un área especial reservada para menores con hipersensibilidad auditiva o trastornos del espectro autista (TEA), garantizando que todas las familias puedan disfrutar del espectáculo visual minimizando el impacto del ruido y las aglomeraciones.

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