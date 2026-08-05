Guerra de cuñadas: Ana Fernández confirma su fría relación con Andy Molina

Durante un tiempo fueron inseparables. Ana Fernández y Andy Molina compartían escapadas, reuniones con amigos y numerosos planes juntas, una complicidad que quedó reflejada en sus redes sociales y que llamó la atención de sus seguidores, además de ser cuñadas, ya que son novias de dos integrantes del grupo Marlon. Sin embargo, aquella estrecha amistad ha cambiado con el paso de los años y ahora ha sido la propia actriz quien ha explicado cómo es actualmente su relación con la hija de Lydia Bosch.

Aprovechando unos días de descanso en Mallorca, donde pasa parte del verano mientras continúa pendiente del alquiler de su barco en Santa Ponça, Ana Fernández se ha sincerado sobre uno de los aspectos más personales de su vida. La intérprete ha reconocido que ya no mantiene el contacto diario que durante una época tuvo con Andy Molina, dejando claro, eso sí, que entre ellas no existe ningún conflicto.

¿Qué ha pasado entre Ana Fernández y Andy Molina?

La actriz ha explicado que la distancia responde únicamente al rumbo que han tomado sus vidas. Con el paso del tiempo, las obligaciones profesionales, las prioridades y las diferentes etapas personales han hecho que ambas dejen de coincidir con la frecuencia con la que lo hacían antes. «Yo con ella desde hace un tiempo no tengo una relación diaria. No coincidimos tanto como antes. Al final, las vidas, te vas haciendo más mayor, las mentes, los deseos, el trabajo… Los caminos a veces, hay épocas en las que estás muy conectado y otras veces te vas desconectando», ha reconocido.

Estas palabras ponen fin a las especulaciones que habían surgido en los últimos meses al comprobar que ya no era habitual verlas juntas, como sí ocurría años atrás. Cuando Ana Fernández comenzó su relación con Adri, integrante del grupo Marlon, ambas compartían infinidad de momentos y se mostraban muy unidas, una amistad que parecía inquebrantable.

Sin embargo, la realidad actual es muy diferente. Aunque el cariño sigue existiendo, Ana reconoce que Andy ya no forma parte de su rutina y que desconoce muchos aspectos de su día a día. Lejos de mostrar cualquier tipo de resentimiento, la actriz ha querido transmitir sus mejores deseos a la hija de Lydia Bosch, que atraviesa una etapa especialmente feliz con su embarazo.

«Yo le tengo mucho cariño; le deseo que vaya superbién su embarazo y todo. Pero es que en mi día a día no está. Yo creo que hay otras amigas que tiene o su familia, o lo que sea, pero yo no sé nada. Creo que está todo bien y ojalá vaya todo fenomenal», ha explicado.

Con estas declaraciones, Ana Fernández deja claro que la evolución de su relación con Andy Molina responde a algo que considera completamente natural. Las amistades cambian con el tiempo y no siempre mantienen la misma intensidad, especialmente cuando cada persona inicia nuevos proyectos y atraviesa distintas etapas vitales.

Así, la actriz ha querido zanjar cualquier rumor sobre un supuesto enfrentamiento entre ambas. No hay malas palabras ni reproches, solo el reconocimiento de que sus caminos se han separado con el paso de los años (aunque siempre estarán obligadas a verse y entenderse por sus respectivas parejas). Pese a ello, el afecto permanece intacto y Ana Fernández no ha dudado en enviar un cariñoso mensaje a Andy Molina, deseándole que disfrute plenamente de este momento tan especial en su vida personal.